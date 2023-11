A város vezetősége 1997 óta fejezi ki ily módon háláját azoknak a helyi vállalkozásoknak, akik a legtöbb adót fizetik. A péntek délután megtartott ünnepségen Sopron vezetése a kereskedelmi és iparkamarával közösen köszöntötte a Virilistákat.

Horváth Vilmos, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke ünnepi köszöntőjét egy XVII. századi idézettel nyitotta: - "Jó a gazdagság, de jobb a mesterség! Ha a gazdagság elvész is megmarad a mesterség!" Ez egy nagyon komoly üzenet több száz év óta, a mai napig is. Tavaly köszöntöttük a háromszázadik soproni mestert, most pedig újabb harminc mesterrel gyarapodik ez a szám. Önök hozzájárulnak a város iparához és reméljük, hogy mindannyian tanulókat is fogadnak, hogy tovább adják tudásukat.

Az eseményen a fodrász szakma ifjú mesterei mellett speciális lábápoló-, kozmetikus -, festő ,- mázoló- és tapétázómestereket is üdvözöltek, akik a fogadalomtétel után vehették át mesteroklevelüket.