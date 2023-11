- Ha komáromi közéletről beszélünk, akkor a neved már régóta annak szerves része. A közéleti szerepvállalás mindig is fontos volt az életedben?

- Igen, már a TSZC Széchenyi István Gazdasági és Informatikai Technikum nulladik évfolyamán bekapcsolódtam a diákönkormányzat életébe, később annak elnöke lettem. Az egyetemi éveim alatt még nagyobb szerepet vállaltam a helyi civil életben, hiszen mindig is érdekelt a közélet és a politika. 2019 elején polgármester úr felkért, hogy induljak el az önkormányzati választásokon a 6. számú egyéni választókörzet jelöltjeként. Így lettem a képviselő-testület tagja és a Pénzügyi, Városfejlesztési, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke. Idén augusztusban Turi Bálint lemondott az alpolgármesteri tisztségéről, mert új megbízatást kapott, ő lett a Brigetio Gyógyfürdő ügyvezetője. Ekkor kért fel Dr. Molnár Attila, hogy legyek a város alpolgármestere.

A 30 éves közgazdász Turi Bálintot váltotta az alpolgármesteri székben. FOTÓ: Vajda Bence önkormányzati képviselő Facebook-oldal

- Turi Bálint elsősorban oktatásért felelős alpolgármesterként tevékenykedett. Ez a prioritás nálad is megmaradt vagy inkább a közgazdász vonal kerül előtérbe?

- Polgármester úr általános helyettese lettem, ahogy az a Szervezeti és Működési Szabályzatban is szerepel. Czita János és Dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármesterek társadalmi megbízatásban látják el feladataikat, én is így szolgálom majd Komáromot. Végzettségem szerint közgazdász vagyok, könyvelőként dolgozom, tehát elsősorban a város költségvetésére és pénzügyi helyzetére fókuszálok majd alpolgármesterként is. Fontos, hogy Komáromnak stabil és kiegyensúlyozott költségvetése legyen, hiszen csak ez garantálja a város és az intézményi hálózat zavartalan működését.

- Már a jelölés során elhangzott, hogy te vagy a testület legfiatalabb tagja. Milyen előnnyel jár ez?

- Idén lettem 30 éves, valóban én vagyok a testületi tagok között a legfiatalabb. Igyekszem majd a koromból eredő meglátással és lendülettel támogatni Komárom vezetését. Szeretném megköszönni Dr. Molnár Attila polgármester úrnak a felkérést, a képviselőknek, hogy támogattak, a komáromiaknak pedig azt, hogy 2019-ben bizalmat szavaztak nekem. Akárcsak korábban a képviselői és bizottsági feladatokat, úgy az alpolgármesteri teendőket is igyekszem majd a legjobb tudásom szerint elvégezni.