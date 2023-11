A vadlúdsokadalom hivatalos megnyitóján Michl József, Tata polgármestere, a rendezvény védnöke és Füri András, a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság vezetője köszöntötték a jelenlévőket. „Aki lemaradt a reggeli látványos kihúzásról, pótolhatja, hiszen a ludak várhatóan január végéig itt maradnak. Köszönet illet minden szervezőt, önkéntest, támogatót, hogy létrejöhetett idén is a sokadalom. Tűzijátékot használni egy korábbi helyi rendelet szerint továbbra sem lehet február végéig – szilveszterkor sem – Tata belterületén a vadludak védelmében. Most, amikor háború vesz körül bennünket, jelkép is lehet ez a dolog, csendes, közös szilvesztert szeretnénk” – tette még hozzá Michl József.

A vadlibák nem várták meg a megnyitót, korán keltek, és 8 óra tájban már a későn kelő ludak is elhagyták a vízibázist, megtörtént a reggeli látványos kihúzás. A tartalmas programok középpontjában a ludak voltak, bemutatkoztak a díszvendégek, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, a 30 éves Hortobágy Természetvédelmi Egyesület és az Ócsai Tájház. Kezdetét vette a 12 órás madármegfigyelő verseny. Az első helyezett 98, a második 97 madárfajt észlelt. Összesen 119 madárfajt számláltak meg.

Csonka Péter, a Tatai Vadlúd Sokadalom fő szervezője, az MME megyei szervezetének elnöke elmondta:

A rendezvény magját a madármegfigyelők csoportjai adták. Madár- és természetvédelmi programokat ismertünk és ismertettünk meg. Célunk az, hogy minél tovább a helyszínen, kint a természetben tartsuk az embereket. Családias hangulat volt, eleinte csak pár százan voltunk, majd néhány ezren, a látogatóink száma végül meghaladta a tízezer főt. Fontos az érzékenyítés, megismertetni, megmutatni, közelebb hozni természeti értékeinket.

Füri András, a DINPI vezetője elmondta, minőségi rendezvény ez már a javából. Sokat tesznek a vizes élőhelyekért, lokálisan lehet, hogy rendben vannak a dolgok. Itt Tatán nemcsak beszélnek a természet- és madárvédelemről, de tesznek is érte, felismerték, komolyan veszik, hogy különleges természeti értékek vannak, mindent megtesznek azért, hogy ezek a következő generációknak is megmaradjanak.