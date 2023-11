Az utánpótláskorú tanulók nemcsak diákolimpiai szinten, hanem szakági szövetségi versenyeken, többször a felnőttek mezőnyében is dobogós- és bajnoki címet szereztek, így úszás, torna, kajak-kenu vagy atlétika sportágban, továbbá csapatszinten vízilabdában, kosárlabdában, labdarúgásban is szerephez jutnak a nemzeti bajnokságokban. Ennek alapja a technikummal együttműködő egyesületi és klubok munkája, elsősorban a GYUSE, GYAC, GYVSE. Míg az iskola egyedi szervezéssel és módszertannal a tanulók kettős karrierjének támogatását tudja biztosítani, érettségivel együtt, edző-sportszervező szakképzettségű végzettségre is felkészíti a reménységeket. A győri intézmény összesített szakképzési tevékenységének besorolása pedig, az országos minisztériumi TOP 100-as elitbe kerülve, a nagyon előkelő 48. helyet érdemelte ki - számolt be lapunk Németh Zsolt igazgató.

Az intézményvezető hozzátette, ezt a fajta tevékenységet vette észre és ismeri el az új gazdálkodó támogató, aki egyrészt adományozási szerződéssel máris egy több mint egymillió forintos innovatív, képességfejlesztő sportasztalt adományozott az iskolának.

A Teqball-különlegessége és egyben központi eleme az ívelt asztal. Az asztal egy nagyon jó minőségű asztaliteniszasztalra hasonlít, és természetesen így is használható, de rendkívül sokoldalú játéklehetőséget kínál és ma már hivatalos versenyeket is szerveznek belőle.

Az iskolában a szórakoztató sportolás mellett, elsősorban a játékosok technikai képességeinek fejlesztésére használják fel.

Kovács János, a Metrikont Kft ügyvezetője elmondta, hogy a fiatalok sportolási feltételeinek javítása, ahhoz való hozzájárulás részükről befektetés, hisz a versenysport mellett egy egészségesebb ifjúság nőhet fel, akikre mint munkaerő számítanak a gazdálkodó cégek, így ők is. A választott Bercsényi technikumi eszközfejlesztés másrészt nem áll le, további adományozási és együttműködési formákban gondolkodnak, megismertetve a fiatalokat a vállalati, munkaerőpiaci elvárásokkal is.

Németh Zsolt, a technikum igazgatója megköszönve az eddigi felajánlást, jó lehetőséget lát abban, hogy a tanulóik a minőségi és magas szintű munkát végző vállalat gazdálkodó tevékenységével megismerkedhetnek, szerződéssel mechatronikus vagy logisztikai területen gyakorlati képzési tapasztalatokat szerezhetnek.