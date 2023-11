Az egyesület nagy területet fed le, hozzájuk tartozik: Kisbajcs, Nagybajcs, Vének, Vámosszabadi, Likócs és az ipari park, Győrszentiván, Bőny, Gönyű, valamint Nagyszentjános.

Fotó: Rákóczy Ádám

A Győrszentiváni Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai a versenyeken is remekelnek.

- Szinte velünk egyidőben indult a Magyar Tűzoltó Sportegyesület, akik megszervezték idén a magyar- és világrekord kísérletet Budapesten a Semmelweis-egyetem egyik épületében. Huszonkét emelet magasba futottunk fel teljes felszerelésben. A magyar rekordkísérlet sikerült, megdöntöttük, a világrekord eredményeire még várni kell. Ez a megmérettetés az állóképességünk megtartásában is segített. Parancsnokként pedig fontos, hogy felmérjem a csapat tagjai mire képesek, ki miben erős - fejtette ki Kertai Melinda parancsnok.

Tagokat továbbra is toboroznak, várják az érdeklődőket. Remek ifjúsági közösségük is van, akikkel szakmai táborokba járnak. Közülük néhányan az ügyeletben is részt vesznek.

Karácsonyi akció a szén-monoxid mérgezések megelőzéséért

A tűzoltóautójuk szentelésének napján már egy szén-monoxid mérgezéshez kellett kivonulniuk. Pozitívan végződött az eset mert az érzékelő jelzett és mindenki biztonságosan el tudta hagyni az ingatlant. Viszont ennek apropóján karácsonyi akciót szerveztek: pályázati keretből tíz családnak vásárolnak szén-monoxid érzékelőt, hogy azoknak is legyen, akik ezt nem engedhetik meg maguknak, de szükséges lenne. A gyerekeket pedig tematikus mesekönyvvel lepik meg.