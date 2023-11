– 2013. március 1. előtt is a megye mind a hét járása rendelkezett pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátó intézménnyel, vagy intézményegységgel. Miért volt szükség új rendszerre?

– 2011-12. körül fogalmazódott meg a törvényhozói szándék, majd jelent meg az új köznevelési törvény, 2013-ban pedig a végrehajtási rendelet, mely az addigi kaotikusnak és széttagoltnak mondható szakszolgálati működésbe rendszert, átláthatóságot és egységességet teremtett. Hisz addig a szakszolgálati feladat ellátást felaprózott intézményi hálózat és felaprózott jogszabályok jellemezték. Önálló intézményként működött a téti és a soproni, nevelési tanácsadóként a győri és mosonmagyaróvári, volt egy gyógypedagógiai szolgáltató központ (TKVSZRB, Győr), valamint egy többcélú intézmény Csornán, Kapuváron és Pannonhalmán pedig általános iskola mellett szerveződött a szakszolgálati feladatellátás, amely ambuláns módon, valamint utazó szolgáltatásként egyaránt zajlott. Az ellátott feladatok száma, típusa és a rendelkezésre álló szakalkalmazottak létszáma, végzettsége széles spektrumon mozgott. Önmagában már ez a tény is indokolta, hogy egy teljes körű átszervezést követően létrejöjjön minden megyében egy átlátható, egységes, azonos struktúrával bíró szakszolgálati intézmény, amely tankerületi, később járási tagintézményeivel teljes területi lefedettséget tud biztosítani valamennyi szakszolgálati feladat terén. Az említett törvényi változás egységes állami fenntartást, szerkezetet, vezetést és eljárásrendeket hozott magával.

– Mit is jelentett ez a struktúraváltás?

– A korábban a szakszolgálati ellátást is biztosító nevelési tanácsadók, különböző intézményegységek, kistérségi szakszolgálatok összevonásával a vármegye mind a 7 járásában megalakult egy-egy tagintézmény, a vármegye központjában, Győrben a tagintézmény mellett működik a pedagógiai szakszolgálat székhelyintézménye is. Az alkalmazotti állományunk 2014-hez képest másfélszeresére nőtt, jelenleg szakalkalmazottként összesen 246 fő dolgozik, beleértve az óraadó kollégákat is. Ugyanilyen dinamikusan emelkedett az ellátotti létszámunk is a körülbelül 12 000-ről közel 20 ezerre.

– Milyen feladatokat lát el a szakszolgálat?

– Jelenleg kilenc szakfeladatunk van. Jelen vagyunk a családok életében 0 éves kortól akár 99 éves korig, hisz ellátjuk a csecsemők és kisgyermekek korai fejlesztését. Logopédusaink jelen vannak az óvodákban és biztosítják alapellátás keretében a beszédproblémával küzdő gyermekek terápiás ellátását, de jelen vagyunk lehetőségeinkhez képest az iskolákban is a gyógytestnevelőinkkel. Koordináljuk az óvoda- és iskolapszichológusok munkáját, elvégezzük, akár felnőtt korban is a szakértői bizottsági vizsgálatokat járási és megyei szinten is. Foglalkozunk a tehetséges gyermekek fejlesztésével, pszichológusaink, gyógypedagógusaink, fejlesztő pedagógusaink igyekeznek segíteni a szülőket, a gyermekeket és a fiatalokat nevelési tanácsadás keretében konzultációval, egyéni és csoportos terápiákkal. A győri tagintézményben a mozgássérült gyermekek konduktív pedagógia ellátását is biztosítjuk, valamint székhelyintézményünkben a szakértői vizsgálatokon túl, pályaválasztási tanácsadással is segítjük a tanulókat és szüleiket.

– Milyen elképzelések vannak a jövőre vonatkozóan?

– Szeretnénk a jövőben is megőrizni intézményünk sokszínű szolgáltatási kínálatát, a prevencióra nagyobb hangsúlyt fektetve minden területen. Szélesítjük terápiás kínálatunkat. Igyekezünk megfelelni a pedagógiai szakszolgálati ellátást igénybe vevők mindenkori, egyre speciálisabb, illetve komplexebb szemléletet, szakmai felkészültséget igénylő elvárásainak.

Mivel a szakszolgálatot elsősorban szülők és gyermekek látogatják, akik többnyire valamilyen problémájukkal keresnek meg bennünket, kiemelten fontosnak tartom, hogy intézményünk számukra továbbra is egy biztonságot adó, diszkrét segítő környezet legyen, hogy munkatársaim személyében, ahogy eddig is, empatikus, támogató szakemberre találjanak.