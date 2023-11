Bár az időjárás még javában az ősz jegyeit hordozza, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. november 10-én téli üzemmódra állt át. Ennek keretében 12 órás váltott műszakokban, 0–24 órában rendelkezésre állnak, és ha az időjárás is úgy alakul, síkosságmentesítést és hóeltakarítást végeznek a kezelésükbe tartozó közel 31 ezer kilométernyi közúthálózaton.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladata, hogy útüzemeltető és -fenntartó tevékenységével zavartalan közlekedést biztosítson minden forgalomban részt vevő számára. A társaság által végzett tevékenység kiterjed a közel 31 ezer kilométeres országos közúthálózat üzemeltetési, fenntartási és karbantartási munkáira. Feladataik közé tartozik többek között a téli síkosságmentesítés és hóeltakarítás.

Milus Gábor rendőr ezredes, főkapitány-helyettes és Kancz Csaba főispán.

„A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Komárom-Esztergom Vármegyei Igazgatósága a vármegye 864 km országos közúthálózatán (212 km főút és 637 km mellékút, valamint 15 km főutakkal párhuzamos kerékpárút), három mérnökség (Kisbér, Esztergom, Tatabánya) bevonásával, 145 fő munkavállalójával végzi ezt a tevékenységét” – tudtuk meg Barabás Zsolttól, a vármegyei Közút vezetőjétől. „Ehhez rendelkezésünkre áll 21 darab kombinált gép, sószóróval és hóekével is felszerelt nehéz-tehergépjármű, 5 Mercedes Unimog univerzális eszközhordozó sószóró- és hó­­ekeadapterekkel, hómaró berendezéssel. Rendelkezésre áll hóekével felszerelt nagy teljesítményű traktor, ZIL hómarók és 6 rakodógép. A személyi állományunk felkészítését, oktatását, valamint a géppark szemléjét mindhárom mérnökségünkön megtartottuk. A fenti eszközök mellett rendkívüli időjárási körülmények esetén »lehívható« gépek is rendelkezésünkre állnak” – zárta Barabás Zsolt.

Kancz Csaba Komárom-Esztergom vármegyei főispán elmondta, az elmúlt években kevésszer tapasztalhattuk meg a hóesést, a zord telet. Tudhatjuk azonban, hogy az egyre szélsőségesebb időjárás bármikor meglepetést okozhat. Egyik pillanatról a másikra a napsütésből intenzív esőzés, nagy szél vagy hóvihar is lehet. A felkészülés mindig fontos, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy nehezen ér véget a nyár. Fel kell arra készülnünk, hogy bármelyik pillanatban itt lehet a tél. Intenzív havazás, hóhelyzet is kialakulhat. Nagyon fontos a szoros együttműködés, ami évek óta kiválóan működik. November 10-én megbeszélést is tartottak a védelmi bizottság társszervezetei­nek részvételével. „A szervezetek minden olyan szükséges intézkedést határidőre megtettek, ami azt szolgálja, hogy vármegyénk lakossága és az átutazók a lehető legkevésbé érzékeljék a rendkívüli időjárás okozta nehézségeket” – mondta a főispán.