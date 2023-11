Magyarország 2024 második félévében tölti be az Európai Unió Tanácsának elnökségét. Az előkészületekről, a magyar elnökség súlypontjairól és a lebonyolításban részt vevők felkészítéséről szerezhettek ismereteket a Széchenyi István Egyetem hallgatói dr. Ballester-Bólya Boglárka, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának EU-elnökségi képzéséért, személyzetpolitikai feladatok összehangolásáért és társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartásért felelős miniszteri biztosától.

Az előadót dr. Lukács Eszter, a Széchenyi István Egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese köszöntötte. Mint mondta, az intézmény számára fontos, hogy a hallgatókat ne csak a tudás megszerzésében támogassa, de segítse pályájuk indulását is. „Azoknak a fiataloknak, akik az európai uniós intézményrendszerben, illetve uniós területen képzelik el karrierjüket, ritka lehetőség a magyar elnökség, hiszen Magyarország tizennégy évente tölti be ezt a tisztséget” – fogalmazott. Az elnökhelyettes köszönetet mondott a miniszteri biztosnak, hogy elfogadta a meghívást, mert előadása révén a hallgatók első kézből informálódhatnak a részletekről.

Dr. Lukács Eszter, a Széchenyi István Egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese a győri campuson köszöntötte a miniszteri biztost.

Fotó: Adorjan Andras

„Az EU Tanácsának soros elnökségét a tagállamok előre meghatározott sorrendben látják el, féléves periódusokban. Az elnökség kiemelt feladata a Tanács és az előkészítő szervek üléseinek szervezése és vezetése, valamint a Tanács képviselete a többi uniós intézménnyel fennálló kapcsolatokban” – vázolta a megbízatás fontosságát a miniszteri biztos. Mint mondta, hazánk 2011 után másodszor tölti be a tisztséget, ami nem jogosultság, hanem szerződéses kötelezettség. Kiemelte, a 2024-es esztendő több szempontból is különleges lesz: jövőre ünnepeljük hazánk és további kilenc tagország csatlakozásának huszadik évfordulóját, ráadásul a magyar elnökséget megelőző hetekben tartják kontinensszerte az európai parlamenti választásokat. „Ez azt is jelenti, hogy a magyar elnökség az intézmények ciklusváltásának idejére esik, ezért kiemelt célkitűzés az intézményi átmenet stabilitásának biztosítása” – tette hozzá.

A téma fontosságát és aktualitását jelzi, hogy az előadásra megtelt hallgatókkal a terem.

Fotó: Adorjan Andras

Az előadó kitért a magyar elnökség fókuszpontjaira is, amelyek közé tartozik a versenyképesség javítása, a demográfiai kihívások kezelése, a bővítési folyamat előmozdítása, az illegális migráció elleni küzdelem, a védelempolitika, a kohéziós politika jövőjének alakítása, valamint a 2025. évi uniós költségvetés elfogadása.

„A tisztség hatalmas felelősség és ugyanekkora lehetőség is egyben. A siker érdekében támaszkodunk a 2011-es elnökségünk során szerzett tapasztalatokra, illetve jelentős, a közigazgatásban mintegy 600 embert érintő képzési tevékenységet folytatunk” – sorolta. A miniszteri biztos végezetül elmondta, mindez a fiatalok számára is nagy lehetőség, ezért igyekeznek hallgatókat is minél nagyobb számban bevonni, az ifjúság körében pedig olyan ismeretterjesztő tevékenységet végeznek, amely közelebb hozza számukra az Európai Uniót és annak működését.