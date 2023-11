A Széchenyi István Egyetem győri Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskolája a térség egyik legszínvonalasabb alapfokú oktatási intézménye.

Átfogó rekonstrukciójára a „Komplex infrastruktúra és eszközállomány fejlesztés a SZE és az ELTE gyakorló iskoláiban” című nyertes pályázat (EFOP-4.2.3-22-2022-00012) révén nyílt lehetőség.

A közös európai uniós projekt teljes költsége 1,77 milliárd forint volt, amelyből a Széchenyi-egyetem 451 millió forintot nyert el a saját beruházására.

Dr. Kovács Zsolt, a Széchenyi István Egyetem általános és oktatási elnökhelyettese.

Fotó: Adorján András

A november 21-én, az ELTE-n megtartott zárórendezvényen Némethyné Toldy Gizella iskolaigazgató prezentációjából kiderült: a kivitelezés a győri intézményben az új tanévre készült el. A munkálatok magukban foglalták az Öveges-iskola energetikai korszerűsítésének első ütemét, így a nyílászárók részleges cseréjét, épületgépészeti felújításokat, radiátorcseréket, napelemes rendszer kialakítását, padlásfödém-szigetelést, hűtési-fűtési rendszereket – köztük az informatikai terem klimatizálását – is. Több helyiségben történt árnyékolás, burkolatcsere, továbbá a tornatermet és az öltözőket is korszerűsítették. Ezenkívül udvarfelújítás, akadálymentesítés szolgálja az épület korszerű működését. A projekt oktatási és informatikai eszközbeszerzést is tartalmazott.

Az eseményen dr. Kovács Zsolt, a Széchenyi István Egyetem általános és oktatási elnökhelyettese emlékeztetett: az egyetemhez 2016-ban csatlakozott az Apáczai Csere János Kar és vele együtt az Öveges-iskola. „Akkor azt a célt tűztük ki, hogy ez az intézmény Győr és a térség legjobb általános iskolája legyen. Ennek érdekében indult egy hosszú távú, komplex fejlesztési program, amelynek fontos eleme volt az épület és infrastruktúrájának megújítását célzó projekt” – fogalmazott. Kiemelte, az Öveges iskola, az egyetem és a Mobilis Interaktív Élményközpont együttműködésében a tartalmi megújulásra is kiemelt figyelmet fordítanak. „Vonzóvá kívánjuk tenni a pedagógus életpályát, valamint a fiatalok számára a természettudományos területeket.

Programunkban a gyerekek élményalapú oktatást, a pedagógusok pedig új módszertani ismereteket kapnak” – hangsúlyozta, köszönetet mondva a kormányzatnak a támogatásért. Szerinte ez befektetés többszörösen megtérül: a hatékonyabb, szebb épület segíti a diákok kibontakozását és egyben a pedagógushallgatók módszertani fejlődését.

Napelemeket is tettek az oktatási intézmény tetőjére.

Fotó: Adorjan Andras

Dr. Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár kiemelte: a kormány célja, hogy minden lehetséges támogatást biztosítson az iskolák megfelelő infrastrukturális feltételeinek megteremtéséhez, valamint a tanulók kiteljesedését támogató pedagógusok munkájának segítéséhez. Megjegyezte: a gyakorlóiskolák elsődleges feladata a pedagógushallgatók felkészítése arra, hogy olyan hivatásukat szerető tanárok és tanítók kerüljenek a pályára, akik segítik a gyermekeket az értékközpontú életre nevelésben, valamint a számukra megfelelő hivatás kiválasztásában.

Felidézte, hogy Magyarországon 2018 óta 4576 óvodai és iskolai fejlesztés indult el, illetve valósult meg, közel ezermilliárd forint értékben, 2022-ben pedig további 231, iskolai épületfejlesztést támogató pályázat született. Emellett több ezer intézményben bővítették a sávszélességet, építettek ki wifi-hálózatot, továbbá több mint százezer digitális eszköz jutott el az iskolákhoz.

Dr. Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár.

Fotó: Adorján András

Két párhuzamos projekt keretében az ELTE hat intézményének fejlesztésére is sor került. Ebből az EFOP-4.2.3-22-2022-00012 program során három gyakorlóiskolát újítottak fel. A budapesti Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumban elsősorban az elektromos hálózat, a világítás és az informatikai hálózat újult meg, valamint digitális oktatási eszközöket szereztek be, illetve felújították a bejáratot és a portát.

A Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskolában az aula és a hozzá kapcsolódó vizesblokkok, a rendezvényterem, az informatikai tantermek rekonstrukciója, valamint egy biztonsági kamerarendszer kialakítása valósult meg. A speciális nevelési igényű gyerekekkel foglalkozó Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskolában a széles körű eszközfejlesztés mellett elsősorban a közösségi terek modernizálására és az akadálymentesített terek fejlesztésére fókuszáltak.