Cataniában rendezték meg az ICTCT 35. konferenciáját, amelyre több mint 30 országból érkeztek a résztvevők, köztük a Széchenyi István Egyetem kutatói és oktatói. A nemzetközi szakmai szervezet tevékenységének középpontjában a közúti közlekedésbiztonság áll, nagy hangsúlyt fektetve a balesetek megelőzésére. A társaság úttörőként az 1980-as évek óta a balesetek helyett a balesetközeli helyzetekkel, az úgynevezett konfliktustechnikával és a konfliktusok mérhető mutatóival foglalkozik a szakma legjobbjai közreműködésével. A szervezet fő tevékenysége a konferenciák és az ahhoz kapcsolódó tréningek, workshopok megszervezése Európa-szerte és azon túl.

E rangos szervezet héttagú irányítótestületébe választották be a Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karának tudományos dékánhelyettesét, dr. Borsos Attilát. A grémium feladata az ICTCT működtetése, a konferenciák helyszínének kiválasztása, szervezők meghívása és a konferenciáknak helyet adó intézmények napi szintű támogatása. Ezen túl a testület határozza meg azokat a fő irányokat és aktuális kutatási területeket, amik a konferenciák témáit adják, emiatt is kiemelten fontos a Széchenyi István Egyetem docensének jelenléte. A szervezet célja továbbá, hogy megismertesse munkáját és az általa képviselt közlekedésbiztonsági elméleteket minél több ország szakmai közösségével.

„Szorosabb együttműködésünk tavaly kezdődött, amikor a Széchenyi István Egyetem rendezhette meg az ICTCT európai konferenciáját – erre Magyarországon 1998 óta nem volt példa. Az irányítótestület munkájába ezáltal kapcsolódtam be, lelkesen vettem részt többek közt egy, a konferenciaszervezésre vonatkozó útmutató kidolgozásában és a felügyelőbizottság munkájában is” – számolt be a tudományos dékánhelyettes. Az idei tisztújító ülésen a négy jelölt közül a legtöbb szavazatot dr. Borsos Attila kapta, így mostantól a nemzetközi társaság irányítótestületében a Széchenyi-egyetem is képviselteti magát.

Dr. Borsos Attila, az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar tudományos dékánhelyettese, Amira Hammami PhD-hallgató és dr. Koren Csaba professor emeritus az ICTCT konferenciáján.

„A konferencián szép számban képviseltük egyetemünket, célul tűztük ki, hogy doktoranduszhallgatóink is bemutathassák eredményeiket. Idén három doktori témával voltunk jelen” – húzta alá dr. Borsos Attila. A jelenlévő PhD-hallgatók egyike volt Amira Hammami, aki az elmúlt egy évben Sándor Ágoston Pál informatikus kollégával együttműködésben fejlesztett kerékpárosszimulátor első validációs tanulmányát mutatta be, melynek célja különféle infrastrukturális kialakítások, közlekedési helyzetek tesztelése kontrollált és biztonságos körülmények között. Előadással szerepeltek még Symbat Zhanguzinova és Ziyad Aldoski PhD-hallgatók is.

A konferencián dr. Borsos Attila előadása elnyerte a legjobb szóbeli előadás díját, melyet az ICTCT-konferenciák történetében most először osztottak ki. A díjnyertes előadás témája egy európai uniós direktívához kapcsolódik, mely a közúti hálózat biztonsági rangsorolását írja elő. Ez segít meghatározni egy adott hálózaton belül a veszélyes és kevésbé veszélyes szakaszokat.

„Jelenleg hazánkban ennek a módszertanára nincs még minden részletre kiterjedő útmutató, a Cataniai Egyetem kollégái már rendelkeznek ilyennel. Alapgondolatunk az volt, hogy megvizsgáljuk annak használhatóságát Magyarországon. A téma kapcsán egy olasz hallgató érkezett a Széchenyi-egyetemre Erasmus-ösztöndíjjal, és intézményünk egy hallgatója is a témával foglalkozott, így ebből két diplomamunka is született. Mi mindezt továbbgondoltuk: ezeket felhasználva és kutatásainkkal kiegészítve született meg az előadás, ami örömünkre nagy sikernek örvendett” – hangsúlyozta a díjnyertes előadó.