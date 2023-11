A névadó ünnepségen részt vevő Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta beszédében, hogy a korábban álmos kis falu mára pezsgő életű kistelepüléssé vált, ahol mind az önkormányzat, mind a civil közösségek, mind a településen élő aktív patrióták egy célért, közösen haladnak előre a település újragondolása, új értékekkel való megtöltése felé. – 50 millió forint támogatási forrás egy önkormányzati felújítás, építkezés során nem tűnik nagy összegnek. Itt azonban több évtizedes tervek megvalósulását jelenti – fűzte hozzá.

– A művelődési ház felújítása kiemelten fontos volt számunkra. Ez a hely sokkal többet jelent a helyiek számára, mint a puszta falak övezte tér. 1966-os átadása óta számtalan települési rendezvénynek adott otthont, közösségi életünk központjaként funkcionált – hangsúlyozta Frank Anita várbalogi polgármester, aki arról beszélt, hogy önerő híján a munkákhoz nagy segítséget jelentett számukra a Magyar Falu Program, amely nemcsak az önkormányzatnak, hanem civil szervezeteiknek, a települési alapítványnak, a kulturális egyesületnek, a sportkörnek és az önkéntes tűzoltóknak is támogatást nyújtott. Ezenkívül a Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti Együttműködési Alap és a TOP Plusz forrásai is hozzásegítették őket a fejlesztések megvalósításához.

– Ahogy a tanítványai mondják, „Riba tanító bácsi” volt a nagybetűs pedagógus, aki fiatalos lendülettel, jó humorral, ugyanakkor nagy-nagy fegyelemmel, de mindenekelőtt óriási szeretettel végezte munkáját – osztotta meg a Riba Lajos Közösségi Színtér névválasztása kapcsán a faluvezető gondolatait, hozzátéve, hogy lassan megtelnek élettel a felújított közösségi terek. Mára jógadélutánok, nőegyleti összejövetelek, nyelvtanfolyamok, kórusfoglalkozások, családi összejövetelek, színházi előadások népesítik be az épületeket, ami jelzi, hogy van igény az itt lakókban arra, hogy közösségként éljenek egymás mellett. A megújulás során a mennyezet és a külső szigetelés mellett külső színezés történt, bevezették a gázt, radiátorokat helyeztek el, és légbefúvókat, továbbá mozgássérült-feljárót és -mosdót alakítottak ki.

Az eseményt testvértelepülési találkozóval is összekapcsolták: a felvidéki Rétéről többen is érkeztek, köztük dr. Metzner Zoltán polgármester is.