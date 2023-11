„Ezen a novemberi családi napon a tücsök és a hangya meséje nyomán, amely mesét többnyire már ismertek a gyerekek, járták körbe a pénz és a pénzügyi tudatosság fogalmait, persze játékos formában” – tudtuk meg Bács Judittól, A Vértes Agorája programszervezőjétől.

Nagy volt az érdeklődés, a tücsök és a hangya útvonalai mentén haladva közel 150 fő vett részt az izgalmas feladatok megoldásában. A gyerekek igénybe vehették a szülők segítségét. Előfordult az is, hogy fontos és nagy pénzügyi döntéseket kellett hozni, és nem ártott egy kis szerencse sem! A játék során az életformálás, a környezettudatosság és az újrahasznosítás fogalmával is megismerkedtek a gyerekek. A játék végén kiderült, mindenki jól gazdálkodott, maradt több-kevesebb tartalék. Nem gondoltuk volna, de sokan tették bankba a „tallérjaikat”, óvatosak voltak a szülők és a gyerekek is. A szerencsekeréknél többen veszítettek pénzt, de máshol tudtak takarékoskodni. Tucatnyi állomáson ismerkedhettek meg a gyerekek többek közt a környezet- és természetvédelem fontosságával, és példákat kaptak ahhoz, hogy mi magunk is tehetünk környezetünk védelméért” – tette még hozzá Bács Judit programszervező.

Sok kiegészítő program volt, például papírszínházi elő- adás, bábos ökomesekuckó. A gyerekek nagy élvezettel hallgatták és nézték „a világ legügyetlenebb, de legviccesebb bűvészét”, Szép Bencét, aki poénjaival és persze bűvészmutatványaival nevettette meg a publikumot. A bűvész bácsi után a tombolasorsolás izgalmai következtek, sok szuper nyeremény talált gazdára. A gyerekek, de a felnőttek közül is többen játszva tanulhattak, szórakozhattak ezen az edukációs napon. Sokan talán közelebb kerültek a környezet- és természetvédelemhez, valamint a pénz világához is.