- A mostani rendezvényünk a pályaválasztási programsorozat nyitánya, ahova első sorban a soproni és a környékbeli általános iskolák vezetőit, nyolcadikos osztályfőnökeit és pályaválasztási felelőseit várjuk, őket szeretnénk tájékoztatni a kínálkozó lehetőségekről – mondta el lapunknak Králik Tibor, a Soproni Szakképzési Centrum kancellára. - A szakmai képzésre egyre nagyobb az érdeklődés, ezért célszerű átgondolni azt, ha valaki például műszaki beállítottságú és a jövőben gépészmérnök szeretne lenni, akkor technikumba járjon. Ugyan azokat a feltételeket biztosítja mint a gimnázium, de ad egy szakmai alapot is.

A szakképzésben is mindig van megújulás, minden évben vannak újonnan induló képzéseink, mivel a gazdaság határozza meg, hogy pontosan mire is van szükség - tette hozzá. - Célunk, hogy a pályaválasztási rendezvényeinken a gyerekek és szüleik a megalapozott döntéshez minél több információt kapjanak. Először mindig az iskolákat informáljuk, majd ezt követik az iskolai nyílt napok, a szakmák délelőttje, ahol a tanulók már a gyakorlatban ismerhetik meg a különböző szakmákat. Ezzel együtt átfogó képet kaphatnak a választáshoz, hiszen nem csak elméletben hallhatják, hogy mit csinál például egy szárazépítő vagy mi ma az autószerelés, hanem a nyílt napokon, a gyakorlati oldalát is megtapasztalhatják - hangsúlyozta. - A programok egészen januárig tartanak, ahol iskolánként, a tanműhelyekben találkozhatnak a diákok az adott mesterséggel és a tájékoztatók mellett ki is próbálhatják azokat. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy menjen el ezekre a bemutatókra és nézzék meg, hogy melyik az az iskola, amelyik egyáltalán szóba jöhet - zárta a beszélgetést.