Czunyiné dr. Bertalan Judit a pályaválasztás előtt állókhoz is szólt, ilyen korban, 15-16 évesen még mindenki sikert és boldog jövőt álmodik. Nehéz feladvány a jó pályaválasztás! Ehhez kíván segítséget nyújtani ez a kiállítás. Olyan döntést kell hozniuk ami a későbbiekben, a tanulás befejezése után is biztonságos és kiszámítható életpályát jelent, találják meg számításukat az adott munkahelyen. A duális képzési rendszer is ezt szolgálja. Végezetül boldog, sikeres jövőt kívánt minden pályaválasztás előtt álló fiatalnak.

Kancz Csaba vármegyei főispán elmondta, hosszú évek óta először vannak együtt a cégek és tanintézmények, a duális képzés partnerei a kiállításon. Ebből is látszik, szükség van egy erős szakképzésre. Köszönet illeti a szervezőket, a kormányhivatal munkatársait és a diákokat is, hogy messzebbről utazva is eljöttek a pályaválasztási kiállításra.

A megnyitót követően a kiállítói standok és környékük telt meg érdeklődő diákokkal. Nekik majd a jövő év elején kell dönteniük, hol tanuljanak tovább, hova, melyik középfokú iskolába adják be a jelentkezésüket.

A pódiumbeszélgetések sorában bemutatkoztak a középfokú oktatási intézmények, és a gyakorlati helyeket biztosító munkáltatók. Szó esett a szakmaszeretetről, a karrierútról.

A rendezvényre kilátogatók megismerkedhetnek a továbbtanulási lehetőségekkel, iskolatípusokkal, szakmacsoportokkal. A rendezvényen vármegyei cégek is jelen voltak, hogy bemutassák, milyen duális képzési lehetőségek vannak, milyen szakembereket keresnek jelenleg, illetve a jövőben. Bemutatkoztak a tatai, tatabányai, oroszlányi, kisbéri, komáromi járás középfokú képző és szakképző intézményei, a duális képzésekben együttműködő munkáltatók. Az érdeklődők tájékozódhattak a hiányszakmákról, munkaszerződésekről, ösztöndíj lehetőségekről.

Érdemes figyelni a középiskolák felhívásait a nyílt napjaikra. Esztergomban november második felében kerül sor hasonló pályaválasztási kiállításra és szakmai rendezvényre.

Népszerű volt a szakmaismeret, szakma szimulátorokkal. Juhász Márk és Pölöskey Levente már néhány évvel ezelőtt eldöntötték, hogy szimpatizálnak a Honvéd Kadét Programmal. Jelentkeztek a Tatabányai SZC Bláthy Ottó Középfokú Iskola kadétosztályába, ahova felvételt nyertek. Az iskola szakmát és érettségit is ad az öt éves képzési időszak alatt. Pölöskey Levente gépjármű-mechatronikus lesz és mellette katonai oktatásban is részesül, csak úgy mint, társa, Juhász Márk.

Bársony Lara és Pongrácz Luca a kisbéri Petőfi Sándor Általános Iskolából jöttek, még csak most körvonalazódik, hogyan, merre tovább? Ez a pályaválasztási kiállítás ötleteket is adhat - mondta Lara és Luca. A komáromi Kempelen Farkas Alapítványi Technikum diákjai is igyekeztek minél több „kis diákot” megnyerni, hogy náluk tanuljanak tovább.

Keresik a kiváló tatabányai labdarúgó játékvezető, Kassai Viktor utódait is, hiszen megyei szinten hiánycikk a futball bíró. Játékvezető lehet minden 14. életévét betöltött fiatal, aki rendelkezik erkölcsibizonyítvánnyal. Jó kereset kiegészítő foglalkozás lehet a játékvezetés. Bővebben a www.jatekvezetoleszek.hu oldalon lehet érdeklődni.

A tanárok közül Kocsisné Jenei Erika elmondta hasznosak ezek a rendezvények, a gyerekek is szeretik, első kézből kapják az infókat a képzésekkel kapcsolatosan.