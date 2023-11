A következő hónapokban több nagyvárosban is lesz zöldenergia-roadshow, ahol a szakmai érdeklődők mellett a lakosságot is várják minden korosztályból. A civilek interaktív programokon és kiállítótéren megismerhetik a zöldenergia tárolását és hasznosítását, láthatják a legújabb elektromos járműveket, elektromos autó-motor szimulátort próbálhatnak ki, valamint digitális alkotóműhely és robotika attrakciós tér is várja a látogatókat.

Közölték, a biztonságos és megfizethető energetikai megoldások tömeges alkalmazása nem csak a magyar környezet- és természetvédelem érdekét szolgálja, de erősíti hazánk energiaszuverenitását is. Ennek a gondolatnak a népszerűsítése adta az alapját annak a komplex mobilitási roadshow-nak és technológiai bemutató sorozatnak, amit a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. szervez országszerte a következő hónapokban. Az eseménysorozat szakmai támogatását az Energia21 Kezdeményezés alapító tagjai biztosítják.

"Az energia színe a zöld, ugyanakkor a zöldenergiának csak akkor van értelme, ha tudjuk tárolni" - hangsúlyozta Palkovics László.

"A világon ma egy új ipari forradalom zajlik, hatalmas jelentőségű és rohamos az az energetikai fejlődés, ami elindult. Aki ebben nem vesz részt, az lemarad és kimarad" - emelte ki nyitóbeszédében.

Az egyetem rektora, Friedler Ferenc a tudomány és a zöldenergia elválaszthatatlanságát emelte ki előadásában. Hangsúlyozta, hogy a Széchenyi István Egyetem számára óriási lehetőség, hogy már korábban bekapcsolódhatott a zöldenergiával összefüggő kutatásokba, és továbbra is aktív és meghatározó részesei kívánnak lenni ennek a fontos és fejlődő terület tudományos életének.

Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetőjének előadása mellett Torma András és Hanula Barna egyetemi docensek, valamint Weltsch Zoltán, a ZalaZONE InnoTech Kft. kutatási vezetője tartottak szakmai tájékoztatót.

A tájékoztatás szerint Weingartner Balázs, a HUMDA igazgatóságának elnöke a Zöld Életre Valók programot mutatta be az érdeklődőknek.

Közölték, annak érdekében, hogy Magyarország lakossága első kézből és minél nagyobb számban tudjon tájékozódni a zöldenergia-átállásról a szervezők több nagyvárosban is szerveznek egy-egy rendezvényt 2024 nyaráig. Az eseményeket minden helyszínen a zöldenergia tárolását és hasznosítását bemutató programegyüttessel szervezik meg. Gokartszlalom, közlekedésbiztonsági programok, virtuális élmények, autó-motor szimulátor, interaktív kiállítótér, digitális alkotóműhely, robotika attrakciós tér várta Győrben és várja országszerte majd a látogatókat. Az érdeklődők az elektromos közlekedés jelenét szemléltető kiállításon is részt vehetnek, ahol a mai modern zöldenergiát hasznosító buszok és autók testközelből való megismerése mellett azok működésébe, technológiai fejlesztéseibe is bepillanthatnak - írták.

"Örülünk, hogy Győr városa lehet a zöldenergia-átállást kísérő szakmai rendezvénysorozat első állomása, amely egy jelentős kezdeményezés" - fogalmazott Dézsi Csaba András, Győr polgármestere. "Egy ilyen nagyléptékű vállalás csak együttműködésben valósulhat meg, és Győr ebben a tekintetben kivételes példa. A város, az egyetem és az ipar közös fejlődése és fejlettsége jelzi, hogy az ilyen előremutató gondolatok otthonra találnak nálunk és ne felejtsük el azt sem, hogy Győr, a megyei jogú városok között a legélhetőbb Magyarországon" - hangsúlyozta.

A közlemény emlékeztetett: az Energia21 kezdeményezés életre hívása annak érdekében történt, hogy a 21. századi Magyarország zöldenergetikai átállását támogató, azért tenni kész személyek és az általuk képviselt szervezetek széles körű együttműködését megalapozza és ezzel az átállás folyamatát felgyorsítsa. Az Energia21 alapítói neves szakemberekkel közösen aktuális és fontos felvetésekről adnak majd tájékoztatást a roadshow keretein belül a zöldenergia-átállás témakörében. A rendezvénysorozat szakmai támogatása mellett az egyes helyszíneken előadásokat és kerekasztal-beszélgetéseket is szerveznek.