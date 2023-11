Az igen jó hangulatú találkozón a polgármester az elmúlt négy év jelentősebb fejlesztéseiről is beszélt. Mint mondta, a magyar kormány támogatásának köszönhetően 2020-ra megépült Sopronig az M85-ös gyorsforgalmi út, mely a tervek szerint 2024 év végéig eléri az osztrák határt és ezzel együtt elkészül az észak-nyugati elkerülőút is. Elkészült az új Lőver Uszoda, mely számos hazai és nemzetközi versenynek adott otthont, így a város felkerült a vizes sportok térképére. Átadták a maga nemében páratlan Múzeumnegyedet, valamint az inkubátorházat az új ipari parkban, ami remélhetőleg jelentős adóbevétellel gazdagítja majd a várost. Hamarosan használhatjuk a megszépült Lenkey úti egészségházat és az Anger-réti bölcsődébe is beköltözhetnek a kicsik.

- Elkezdődött a piac felújítása is, ami régi restanciája az önkormányzatnak. Fedett lesz és modern, a tervek szerint jövő tavaszra elkészülünk vele - tette hozzá Farkas Ciprián. A Jereván lakóteleppel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az rendben van, ami nagyban köszönhető Tóth Évának, aki harcosan és igen eredményesen képviseli az ott élők érdekeit.

Tóth Éva, a Jereván lakótelep Településrészi Önkormányzat elnöke azt mondta, a polgármesterrel együtt örömmel teljesítették a nyugdíjasklub kérését, hogy első kézből adjanak tájékoztatást a várost érintő fejlesztésekről. Hozzátette, az önkormányzat számára nagyon fontosak az olyan civil szervezetek és kis közösségek, mint a nyugdíjasklub, ezért akkor sem vontak el tőlük működési forrásokat, amikor a takarékossági intézkedések miatt a költségvetést módosítani kellett.