A Bordó Sárkány Régizenei Rend frontembere, a Pásztorhóra, Holddalanap, Új Gereben együttesek népzenésze kiemelte: óriási kincs maradt ránk a balladák révén. Az előadó elemezte a balladák tematikáját: azok főként a szerelemről szólnak, kevésbé a harcokról. Szlama László arra is rámutatott, hogy a hősénekek akár 250-3000 versszakból is állhattak és akár három éjszakán keresztül tartott eléneklésük, annyira kiszínezték a történeteket. A kobozművész kitért a balladák felépítésére, de az előadásmódra is, ahogyan azokat bemutatták. Több balladát is magával hozott, amelyeket elemzett, de elő is adott, kobozkísérettel.

A programhoz kapcsolódó online játék november 10-től két hétig lesz elérhető a város honlapján. Az előadás november 17-én 13 órától tekinthető meg a Nyugdíjas Egyetem, Mosonmagyaróvár Facebook oldalon, míg a Mosonmagyaróvár TV-n november 18-19-én 8, 14 és 19 órakor vetítik.