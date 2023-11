- Olyan jól sikerült a gála, hogy a következő, nagyobb szabásúra tervezett megrendezésére is több pénzt tudunk fordítani- mondja Mikóczi Tamás, a Kantharosz Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke.- Kinőttük a Richter Termet, ez már 2019-ben teljesen nyilvánvalóvá vált, mivel rengeteg ember érkezett a borárverésre és a koncertre. Lehetőséget kaptunk, hogy a XII. Kantharosz Gála helyszíne a Nemzeti Színház lesz Győrben.

A Kantharosz Gála, az ország egyik legnagyobb jótékonysági borárverése és koncertje, 11 civil szervezet és a Győri Filharmonikus Zenekar közös összefogásával megvalósuló társadalmi esemény. Ünnep a zenekedvelőknek, a borászoknak, a civil szervezeteknek és természetesen a támogatottaknak.

- 2020-ban az utolsó pillanatban maradt el a megszervezett gála, majd a következő két évre is rányomta a bélyegét a korlátozásokkal járó Covid-hullám. Jószívű támogatásoknak köszönhetően működhetett továbbra is az alapítvány, ezekben az években sok, a Covid miatt árván maradt gyereknek kellett támaszt nyújtanunk. Bár már 2019-ben látszott, hogy kinőtte a gála a Richter Termet, amikor idén, három év kihagyás után, újra megrendezhettük, nem voltunk elég bátrak és ismét a Richter Teremben gyűltünk össze. Minden eddiginél nagyobb bevétel, 23 millió forint folyt be a jegyeladásból, a licitekből, illetve a támogatók felajánlásaiból. Ezt az összeget pályázat útján rászoruló vagy kiemelten tehetséges fiatalokhoz juttatja el a gála szervező bizottsága, közel 16 millió forintot már ki is osztottunk. Ez adott bátorságot ahhoz, hogy a következő gálát már egy nagyobb helyszínen, a győri Nemzeti Színházban rendezzük, 2024. április 4-én.

Mikóczi Tamás örömmel számolt be arról is, hogy az eddigi helyszínt biztosító Győri Filharmonikus Zenekar hatalmas összeggel támogatta az idei rendezvényt,

5 millió forintot ajánlottak fel a Gála javára és természetesen, ahogy eddig is, áprilisban is ők szolgáltatják a felejthetetlen zenei élményt.

Az üzleti világ prominens személyiségei, jótékony szívű barátok gyűlnek össze minden évben egy estére, mely az adakozáson felül a legjobb borokról, a csodás zenei utazásról szól. A borárverés minden évben különleges hangulatú, a résztvevők megismerik a borászokat, a tételeket, csodás- zenei kísérettel.

Nem csoda, hogy egyre többen és többen szeretnének részt venni az eseményen.

- Azzal, hogy rászoruló tehetséges fiatalokat támogatunk, nagyon fontos társadalmi szerepvállalást lát el az alapítvány. Van, aki csak a mi segítségünkkel tud érvényesülni, kibontakozni, hiszen legyen szó külföldi fellépés utazási költségeiről, vagy új hangszer vásárlásáról, esetleg iskolai tehetséggondozó projekt megvalósításáról, bátran fordulhatnak a Kantharosz Alapítványhoz- mondta az alapítvány kuratóriumi elnöke.