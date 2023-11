A város vezetésének célja a kisgyermekek testi, lelki és szellemi fejlődéséhez szükséges feltételek magas színvonalú biztosítása volt. A Széchenyi Terv Plusz keretében megvalósult projekt keretin belül korszerűsítették a Rákóczi Ferenc és a Bercsényi utca sarkán elhelyezkedő tagintézmény épületét kívül és belül. A fejlesztés során nagy gondot fordítottak a napkollektorok által termelt energia sokrétű és hatékony felhasználására. A legfontosabb a tetőszerkezet felújítása volt, így megszűntek az eddig nagy problémát okozó beázások.

- Nagy örömünkre modernizálták a csoportszobákat, három foglalkoztató, valamint egy tornaszoba várta teljesen új köntösben a gyermekeket. Kicserélték a villamosrendszert, a világítótesteket, valamint a falikapcsolókat. Felnőtt és mozgáskorlátozott mosdót alakítottak ki, illetve új csaptelepek, gyerekmosdók, zuhanytálcák és WC-k kerültek a régiek helyére, de megújultak a belső közlekedési felületek is. Kazettás álmennyezet felhelyezésével csökkentették a nagy belmagasságot, ami energiatakarékosság szempontjából is jelentős. Részben megtörtént a beltéri ajtók cseréje is, valamint akadálymentes parkolót is kialakítottak – fejtette ki Nagyné Bognár Zsanett a tagintézmény vezetője, aki köszönetét fejezte ki a szülőknek, hogy végig türelemmel és sok segítséggel kísérték a felújítási munkálatokat.

- A gyerekek kíváncsisággal és örömmel vették birtokba a megújult intézményt és az új, minőségi játszóparkot. Az óvodai dolgozók számára is újdonságot és minőségi előrelépést jelentett a fejlesztés – mondta el a vezető óvónő.