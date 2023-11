- Itt természetesen a felújítássorozat nem áll meg, hiszen van még mit tennünk. Egyrészt a perontetőre is ráfér a felújítás, hiszen ezen is nyomott hagyott az idő, a peronrendszert is szeretnék átalakítani a vágányhálózattal együtt, egy kapacitás bővítést szeretnénk végrehajtani, hiszen a Bécs elővárosi forgalomhoz csatlakozik Sopron és már nem elegendő a mostani kapacitás, nagyobb gyakorisággal közlekedő vonatot kell abba az irányba átengednünk és ehhez kapcsolódik ez és kapcsolódik a Harka-Sopron közti vágánykapacitás növelési is, amely egy második vágány építését jelenti. Ugyancsak a jövő évben elkezdett tervünk a P+R parkolónak a bővítése és napelemekkel való lefedése, hiszen előtérben van a gazdaságos és energia hatékony működtetése - osztotta meg lapunkkal a jövőbeni terveket a vezérigazgató.