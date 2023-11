A megyei területfejlesztési keretből több projekt is megvalósul a közeljövőben Répcevisen. A település egyik legfontosabb célkitűzése a csapadékvíz elvezetés, amely nagymértékben javítja a község mindennapjait. Ezzel a megoldással a gyakorta előforduló heves zivatarok vizeinek (villámárvizek) elvezetése is hatékonyabb lehet. A program másik fontos eleme annak az átkelőnek a megépítése, amely a Fő utca és a településen áthaladó 8627 számú összekötő út (Devich János utca) között jön létre, lehetővé téve a biztonságos áthaladást. A harmadik fejlesztés pedig annak a szabadtéri edzőparknak a létrehozása, amely több funkciót is ellát. Jelenleg a település lakosságának nincs alkalmas, kijelölt helye arra, ahol szabadtéren, biztonságosan sportolhatna, holott erre egyre nagyobb igény van. A három beruházás összköltsége mintegy hetvenkétmillió forint és várhatóan 2025. november 30-ig készül el.