Közmeghallgatást tartott a csornai önkormányzat képviselő-testülete tegnap délelőtt a Városházán. Az érdeklődőknek -négyen voltak- dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester adott tájékoztatást a város ügyeiről. Beszélt a már befejezett és folyamatban lévő fejlesztésekről, illetve vázolta a jövőre vonatkozó terveket is. Kiemelte többek között a termálfejlesztést, a Richards-terület hasznosítását, a Vilmos parki tó tereprendezését, az Őrangyal temető ravatalozójának felújítását. Bejelentette azt is, hogy Csornán az idei téli szezonban is lesz jégpálya, ezúttal a leendő sportcsarnok helyén.