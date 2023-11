A győri Olimpiai Sportparkban a 2 és 6 éves korosztályból 128 gyerek rótta a köröket, és bár komoly futamokat rendeztek, igazából itt vesztes nem volt, csak győztes. Komoly értéket teremtett a főszervező Balázs Bence Zsombor, aki azóta is folyamatosan kapja a pozitív üzeneteket.

„A visszajelzések alapján egyértelműen sikerként könyvelhetjük el ezt a rendezvényt.

A leggyakrabban azt emelik ki, hogy ezt a korosztályt még senki sem szólította meg így, ebben a formában, és ez igazán nagy dolog.

Az már biztos, hogy Győrben lesz folytatás, de arra is jó esély van, ahogyan az egyébként a távolabbi terveink között szerepelt, hogy más városokba is elvisszük csapatunkkal ezt a fesztivált” – mondta Balázs Bence.

Balázs Bence látványos bemutatóval is szórakoztatta a legkisebbeket.

Aki kint volt az OSP-ben, láthatta, noha ez volt az első ilyen esemény, gyakorlatilag zökkenőmentes volt a rendezés. Ebben elévülhetetlen érdemei voltak a rendezvényen speakerként és animátorként szereplő Bors Balázsnak, akinek nagy tapasztalata van abban, hogy az ennyi idős gyerekekre jellemző „problémákat” kezelje. Most is voltak olyan apróságok, akik például a rajtnál megmakacsolták magukat, és mégsem vágtak neki a távnak, ám „Balázs bácsi” profizmusával a sírós gyerekeket is rávette, hogy végül végigmenjenek a pályán.

Különleges futam is volt betétprogramnak. Elöl Bors Balázs a minibiciklin.

„Ebben nemcsak nekem volt szerepem, hanem a szülőknek is, akik előtt le a kalappal, anyukák és – ami nekem nagy öröm – apukák végig partnerek voltak, rengeteget segítettek nekem. Azt mondom, a szememben leginkább az apukák voltak most az igazi hősök” – fogalmazott Bors Balázs.

A rendezvényt kiemelten támogatta a város és a Rába ETO SE. Utóbbi olyannyira felkarolta a rendezvényt, hogy hamarosan elindítja kerékpáros szakosztályát is. Remélik, szép számú sportolóval tudnak ütőképes, igazi Rába ETO-s kerékpárcsapatot létrehozni.

Egy biztos, a mi lelkesedésünk nem apadt, sőt, még jobban várjuk, hogy újra találkozzunk, és hisszük, minden egyes rendezvénnyel csak jobbá tudjuk tenni a fesztiválunkat.

A jövőben is szeretnénk ennyi boldog, önfeledten futóbicikliző, mosolygó gyereket látni. Ennél nagyobb ajándék számunkra sem létezik” – mondta végezetül a főszervező.