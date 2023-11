70 ezer ember, 62 település biztonságáért dolgoztak 1 órája

Lébényi zsilip - 3,9 milliárdos projekt zárult az árvízvédelemért a Rábán és Rábcán - fotók

Mészely Réka Mészely Réka

Fotók: Kerekes István

A víz az úr, akkor is, ha sok van és akkor is, ha kevés – hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter a Rába és a Rábca folyó mentesített öblözeteinek árvízvédelmi fejlesztése című projekt átadóján a lébényi zsilipnél.

Térségünkben átépítették az évszázados lébényi, mosonszentjánosi, mosonszentmiklósi és börcsi zsilipeket.

A 3,9 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően 62 település hetvenezer lakója árvízvédelmi biztonsága nőtt.

A szakemberek szerint az itteni megoldások példaként szolgálnak más folyóknál is.

Közel négymilliárd forintból valósult meg a Rába és a Rábca folyó mentesített öblözeteinek árvízvédelmi fejlesztése című projekt, melyet kedden a lébényi zsilipnél mutattak be. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatósága lébényi zsilipnél sajtónyilvános projektátadóra várta az érdeklődőket kedden délután. Egy 3,9 milliárd forintos beruházás részleteit ismertették. – A Rábca nem egy szeszélyes folyó, ugyanakkor ez a pályázat nekünk a nyugalmat és biztonságot hozta – köszönte meg a lébényi polgármester, Kovács Gábor a fejlesztést, mely árvízi biztonságot jelent a térségben élőknek. – A magyar vízgazdálkodásban most "aratunk" novemberben: egyrészt mert véget ért a KEHOP (Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program) 2014-2020 közötti ciklusa, továbbá a vízgazdálkodás elfogadottabbá vált – vette át a szót Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója, aki rámutatott arra, hogy a klímaváltozás miatt hatalmas árvízekkel kell szembenézni, de akár a tavalyi évre jellemző aszályos időszakkal is. – Rá kellett mindenkinek döbbenni arra, hogy vízkészleteink végessé váltak, és nagy igazság, hogy a folyóink nem a vízkészletünk táplálói, hanem megcsapolói lettek. Ez ellen tenni kell. A mostani beruházás arra mutat rá, hogy mindig van megoldás. Össze kell csíszolódnia a természetvédelemnek, mezőgazdaságnak és a vízügynek ezekben a kérdésekben – hívta fel a figyelmet a szakember. Sopronyi László, a kivitelező Mészáros és Mészáros Zrt. területi főmérnöke a 2021 szeptemberében kötött szerződés óta eltelt fejlesztéseket összegezte. Így térségünkben az évszázados mosonszentjánosi, lébényi, mosonszentmiklósi és börcsi zsilipeket korszerűsítették. – A zsilipek rossz állapota korábban az elsőrendű védvonal állékonyságát veszélyeztette, így az öblözet árvízi elöntési veszélyének csökkentéséért az átépítésük régóta indokolt volt – húzta alá Nagy István agrárminiszter. Kiemelte: "Közös érdekünk, hogy vízminőséget minél jobb állapotban tartsuk. Az itt élő ember nem létezhet az itteni táj nélkül. Ezért is fontos ez a csaknem 70 ezer emberre hatással lévő projekt, amely közvetve, a mentesített árvízi öblözetekben 62 települést érint." Németh József, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója szerint egy komplex, új szemléletű árvízvédelmi beruházást fejeznek be, ami példaként szolgál a hasonló gondokkal küzdő folyóknál.

