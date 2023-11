A közlemény szerint a győri fővonal felújításának legösszetettebb fázisa péntekig tart. Ebben az időszakban egyik vágányon sem közlekednek a vonatok. A Szárliget és Biatorbágy közötti pályarekonstrukció ütemterv szerint halad, a legtöbb forgalmi változással járó időszak a végéhez közelít: a vasúttársaság munkatársai már a bal vágány forgalomba helyezési feladatait végzik - tudatták.

Kiemelték, hogy szombaton az 1-es fővonal átépített bal vágányán megindul a részleges forgalom, az 5-ös vonalon is helyreáll a megszokott forgalmi rend, és Székesfehérvár és Komárom között is újra közlekednek a személyvonatok.

Pillanatkép a munkálatokról. Fotó: MÁV

A kivitelezés számokban, a kivitelezés eddigi eredményei

A három ütemre felosztott, mintegy három hónapig tartó munkálatsorozat első üteme idején a bal vágányban síneket, betonaljakat cseréltünk, elvégeztük az ágyazatrostálást. Naponta átlagosan kétezer vágányméteres szakasz ágyazatrostálását és ezerötszáz vágányméter átépítését kellett elvégeznünk.

Szárliget és Biatorbágy között a két vágány egyidejű felújításán az elmúlt két hétben is ütemterv szerint dolgoztak a szakemberek az ágyazatrostáló gépekkel, az átépítőgéplánccal és a munkálatokban, szállításban résztvevő gépekkel, szerelvényekkel. A két sínpár tekintetében összesen kettő és fél kilométer hosszan az alépítményt (vasúti töltés, bevágás) is helyreállítják a mostani második ütem során, azaz a vágány alatt ezeken a szakaszokon talajstabilizáló és vízzáró réteget alakítanak ki, teljesen újraépítik a pályát.

A teljes forgalomszünetelés ideje alatt Biatorbágyon, Herceghalmon, Bicskén és Szár megállóhelyen egyéb, az utazási komfortot javító karbantartást is végez a MÁV. A leglátványosabb, hogy megújulnak a peronok, mintegy 150-200 méteren új egyenletes aszfaltburkolatot terítenek az említett helyszíneken. Ezenkívül az állomási épületek homlokzatát, továbbá a várótermek, a mosdók és az aluljárók falait is javítják, kifestik, valamint tisztítják és javítják az esőbeállókat és a padokat is. (Biatorbágyon az egyik peron jövő év tavaszán újul meg.) A harmadik ütem során a jobb vágány felújítását végzi el a MÁV FKG, hasonlóan az első ütem során a másik vágányon végzett rekonstrukcióhoz.

A MÁV és a leányvállalata, a MÁV FKG részéről több mint 1100 munkavállaló, szakértő vesz részt a tervezési és kivitelezési folyamatokban, hogy a lehető legrövidebb idő alatt, még a téli hidegebb időjárás előtt, a december 9-i határidőre végezzenek a pályarekonstrukcióval.

A megengedett pályasebesség a felújítást követően átmenetileg legfeljebb 80 km/h lehet, mert az ágyazat tömörségét kialakító dinamikus vágánystabilizátorok erre a tartományra képesek beállítani a tömörséget. A további szükséges tömörítést az áthaladó, egyúttal leterhelést is biztosító vonatforgalom biztosítja. Az átépített vágányokon áthaladó forgalom után, – folyamatos ellenőrzések mellett – lehetséges a pályasebesség lépcsőzetes emelése, mindaddig, amíg el nem érjük a vasúti pályára jellemző maximális pályasebességét. Ebben a „bejáratós” szakaszban a személyvonatoknál 5-6 perces, a távolsági vonatoknál 8-10 perces késés várható, majd a megengedett pályasebesség fokozatosan, legfeljebb heti 20 km/h-val emelhető, így előreláthatólag három hét után válik biztosítottá az eredeti 140 km/-ás sebesség – a bal vágányon várhatóan a téli menetrendváltástól, a jobb vágányon pedig az év végétől. Márciustól a nyár elejéig több ütemben, eltérő szakaszokon – ugyancsak technológiai előírások alapján – vágányszabályozást kell végezni, ez több alkalommal a menetrend kisebb mértékű módosításával jár majd. Az átmeneti, jellemzően több napig tartó változásokról időben tájékoztatjuk az utazóközönséget.

A részletes, folyamatosan frissülő információk a mav.hu/egyesvonal.hu weboldalon érhetők el a megfelelő ütem képére kattintva - jelezte a vasúttársaság.