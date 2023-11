Emlékeztetőül, idén október 5-én a MOHOSZ elnöksége a Magyar Horgászkártyáról közleményt adott ki:

„A Magyar Horgászkártya jövője: Az öt éve kiadott első horgászkártyák 2024.01.31-én járnak le. Az új kártyák a tervek szerint változatlan feltételek, érvényességi idő mellett és ennyi év után is változatlan áron kerülnek majd kiadásra a horgász nyilvántartási adatok megújítása, ennek keretében azok tervezett automatikus központi adategyeztetése után. A megújult arculatú kártya a sikeres adategyeztetés után elektronikus változatban azonnal bekerül a horgász személyi profiljába, majd a plasztikalapú kivitelben a megszokott rendben postázásra kerül a horgász által megadott címre, amely lehet egy horgászszervezet címe is. Az érvényes horgászkártya és állami horgászjegy az együttes feltétele a szintén megújuló horgász balesetbiztosításnak is, melynek költségfedezetét a jelzett horgászokmányok együttesen tartalmazzák.”