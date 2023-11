A soproni önkormányzat még februárban kezdte meg a Lenkey utcai rendelőintézet energetikai fejlesztését, amelynek kivitelezésével a FÉSZ Zrt.-t bízták meg. A beruházásra mintegy 800 millió forint kormányzati támogatást kaptak. A munkálatok a végéhez közelednek, ezt Farkas Ciprián polgármester jelentette be. Többek között a mai energetikai követelményeknek megfelelően új nyílászárókat építettek be, megújult az épület utcai és udvari homlokzata, felújították a tetőt, korszerű kondenzációs gázkazánokat és új radiátorokat építettek be.