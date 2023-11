Néhány helyiségen a nyílászárókat is szigeteltekre cserélték ki és az új kazánok is beüzemelve várják a telet. Emellett az intézményben karbantartási munkákat is végeztek, kicserélték és leszigetelték az üvegfalat és a kétszárnyú bejárati ajtót. Az energetikai célú beruházás mintegy 22 millió forintba került.

Új kazánok adják majd a meleget. Turza Károly és Hojka János az átadón.

Turza Károly intézményvezető elmondta, a kazáncserét elsősorban az energiaárak emelkedése indokolta, s a fűtés karbantartására, javítására is egyre többet kellett költeni. Sokkal korszerűbbekre, nagyobb hatásfokúra cserélték azokat. „A fejlesztést az energia- és költségmegtakarítás, valamint az ellátás biztonsága indokolta” – tette még hozzá Turza Károly intézményvezető.

A hivatalos műszaki átadáson jelen volt többek között Turza Károly intézményvezető, Michl József ezúttal mint a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács elnöke és Hojka János műszaki ellenőr.

A tatai idősotthon másik, Fényes fasori intézményében 2020 novemberében történt hasonló beruházás. Akkor, ugyancsak saját intézményi forrásokból, két kondenzációs kazánt építettek be, az esetleges bővítési szükségleteket is figyelembe vették.