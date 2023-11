- Sopron a legbiztonságosabb magyar városok egyike. Mindez nem utolsó sorban köszönhető a rendőrkapitányság állományának. Időről-időre ellátogatunk a rendőrkapitányhoz és a Soproni Rendőrkapitánysághoz, hogy megosszuk egymással a tapasztalatainkat a közbiztonság területén. Meggyőződésem, hogy Herczeg Zoltán kapitány úr és a soproni rendőrség állománya magas szinten végzi a munkáját - mondta a járási közbiztonsági egyeztetésen Farkas Ciprián. Hozzátette, a város igyekszik évente több alkalommal is kinyilvánítani a köszönetét a rendőrök áldozatos munkájukért, illetve a kapitány által kijelölt személyeket pénzjutalomban is részesítik, hogy a magas szintű szolgálatot továbbra is megfelelőképpen el tudják látni.