A Mihályi Általános Iskola épülete a Magyar Falu Program támogatásával újulhat meg. A pályázatból származó, hozzávetőlegesen ötvenötmillió forintos beruházást a tankerületi központ bonyolítja. Ez már a második alkalom, hogy az iskolában fejlesztés történik, mivel korábban tálalókonyhával és osztályteremmel bővült az épület. Álmennyezetet raktak fel az intézmény helyiségeibe, mindemellett kicserélik a teljes tetőszerkezetet. A főépület földszinti részében villamos hálózatot cseréltek és egy tantermet rekonstruáltak az egykori zárdaépületben.

Több mint százharminc évvel ezelőtt kezdték meg a kedvesnővérek az oktatást ezek között a falak között. A XIX. század végén Barthodeiszky Klementina alapította az iskolát Mihályiban, ahol leánytanulók oktatása folyt az irgalmas rendi tanító nővérek vezetésével.

– Szükséges lesz az épület emeleti részén a villamos hálózat felújítása és a homlokzat, valamint annak szigetelése is fontos lesz a jövőben. A padlózat is megkopott már az évek során, így amennyiben ismét lesz pályázati lehetőség, ennek helyreállítása is a terveink között szerepel – mondta el Csitei Gábor, a falu polgármestere.