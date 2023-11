A Széchenyi István Egyetem félévente megtartott Állásbörzéje a vállalkozások és a hallgatók körében is nagy népszerűségnek örvend, hiszen mindkét oldal számára kitűnő alkalom a kapcsolatépítésre. Az eseményen sok fiatal találhatja meg gyakorlati helyét vagy éppen munkaadóját.

„Jelenlegi és egykori hallgatóink számára is fontos esemény az állásbörze, hiszen itt nemcsak általános ismerkedés történik, hanem a kiállító cégek konkrét ajánlatokkal várják a jövő szakembereit. Örömteli, hogy nemcsak az érdeklődők között, hanem a standok másik oldalán is szép számmal találkozhatunk volt széchenyisekkel” – fogalmazott Zentai Effi, a Széchenyi István Egyetem karrier-szakreferense. Mint mondta, ezúttal 48 kiállító több száz pozícióját ismerhették meg az egyetemisták.

A zalaszentgróti Büki Bence, a Széchenyi István Egyetem harmadéves hallgatójaként érdeklődött a zalaegerszegi a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó ZalaZone kínálta lehetőségek iránt. Fotó: Adorján András

„Elsősorban azért jöttem az állásbörzére, mert nagyon vonzó számomra a ZalaZone tevékenysége. Szeretek autókkal foglalkozni, tesztelni azokat, amihez kiváló körülményeket biztosít a zalaegerszegi pálya. Az ott működő cégek – mint a Rheinmetall vagy a Bosch – is érdekelnek, hiszen mindegyik kitűnő lehetőség egy fiatal szakembernek” – fogalmazott kérdésünkre a Széchenyi-egyetemre Zalaszentgrótról érkezett Büki Bence harmadéves mechatronikai mérnök szakos hallgató. Hozzátette, a Széchenyi István Egyetem páratlan lehetőséget kínál azzal, hogy saját innovációs parkot működtet Zalaegerszegen. Mint mondta, zalaiként az egyetem elvégzése után szívesen tervezne akár hosszú távra is a ZalaZone-on.

A Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó Techtra Technológiai Transzfer Intézet kínálata is sok hallgatót vonzott. Fotó: Adorján András

A ZalaZone Ipari Park Zrt.-hez hasonlóan a Techtra Technológiai Transzfer Intézet is a Széchenyi Egyetemi Csoport tagja. Standjánál rengetegen megfordultak a nap folyamán, ami nem csoda, hiszen a cég mérnökei olyan innovatív területekkel foglalkozhatnak, mint a dróntechnológia, az autonóm járművek vagy a mesterséges intelligencia. A kutatás-fejlesztés iránt érdeklődő hallgatók ezúttal 14 – gyakornoki, junior és senior – mérnöki pozíciót ismerhettek meg többek közt szoftverfejlesztő, hardverfejlesztő, gépészmérnök, funkciófejlesztő vagy éppen mesterséges intelligencia kutató-fejlesztő területeken.

A Komárom-Esztergom vármegyei Bábolnáról származó Konczi Tamás az egyetem elsőéves gépészmérnök-hallgatója, aki első alkalommal vett részt a börzén. „Azért jöttem, hogy a tanulmányaimhoz kapcsolódó gyakornoki állást keressek, mert a tudás mellé szakmai tapasztalatot, a diplomaszerzés után pedig biztos állást is szeretnék szerezni. A kiállítók közül leginkább az Audi Hungaria és a Rába érdekelt, és standjaiknál sok információt kaptam az általuk kínált lehetőségekről” – fogalmazott a hallgató.

A bábolnai Konczi Tamás, a Széchenyi István Egyetem elsőéves hallgatója a Rába standjánál. Fotó: Adorján András

A börzén résztvevő cégek nyitott pozíciói megtalálhatók az allasborze.sze.hu és a karrier.sze.hu oldalakon is. Az egyetem ezeken a felületeken olyan tanácsokkal, praktikákkal is ellátja a fiatalokat, amelyek az önéletrajz elkészítéséhez, a jó motivációs levél megírásához, a sikeres állásinterjúhoz járulhatnak hozzá. A helyszínen az egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Karának emberi erőforrás tanácsadó mesterszakos hallgatói személyesen is segítettek az érdeklődőknek ezekben a témákban.