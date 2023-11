A péntek délelőtti sajtótájékoztatón a szakemberek beszámoltak a téli időszakban használt gépparkjukról, a téli védekezési és elhárítási munkák ütemezéséről, valamint a közlekedők számára is hasznos tanácsokat, információkat osztottak meg.

Kecskeméti Attila, Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatóságának igazgatója elmondta, hogy 4 mérnökség 215 munkavállalója teljesít szolgálatot. A héten megbizonyosodtak arról, hogy a gépek a téli feladatokra megfelelő műszaki állapotban vannak, de mintegy 30 külsős vállalkozóval is szerződést kötöttek.

– Vármegyénkben 1750 kilométer közút található. Az M19 és a nemrégen átadott 83-as emelt sebességű főútvonal is az igazgatósághoz tartozik, ezenkívül 75,6 kilométer hosszú kerékpáros út tisztítása is a feladatunk. Jelenleg 32 saját és 4 kettős rendeltetésű nehéz gépjárművünk, 3 traktorunk, 11 rakodógépünk, 5 hómarónk, 30 behívható gépjárművünk van, ez normál esetben elég szokott lenni – szögezte le az igazgató, aki arról is beszámolt, hogy 3 709 tonna só van a megyében, 15 tonna kalcium granulátum, azonkívül 700 tonna érdesítő anyaguk is van. A cég 27 kilométer hosszan helyez ki hófogó rácsokat, amihez 37 kilométernyi hófogó erdősáv jön még.

Az igazgató emlékeztetett arra is, hogy hóesés esetén egyszerre nem tudnak minden úton ott lenni. Ütemezetten kezdik meg a sózást, hóeltakarítást először a gyorsforgalmi utakon, hidakon, felüljárókon, forgalmas főutakon találkozhatunk az utak tisztítására induló járművekkel. Az igazgató arról is beszélt, hogy sajnos munkaerőhiánnyal küzdenek.

A télen útrakelőknek érdemes indulás előtt tájékozódni az utak állapotáról nemcsak telefonon, sok helyen vannak webkamerák is. Bár hazánkban nem kötelező a téli gumi használata, de a hidegben való biztonságos közlekedés elengedhetetlen eszköze. Nem árt vinni hóláncot sem a havas utakra, és hasznos eszköz a jégkaparó, a jégoldó, a kis hólapát.