A hallgatókat, a munkatársakat és a térségben élőket egyaránt szolgálja, hogy a Széchenyi István Egyetem megvásárolta a győri kampusz területén lévő posta épületét a Magyar Postától. Az intézmény november végéig felújítja a létesítményt, februártól pedig átveszi a postahivatal működtetését.

A Széchenyi István Egyetem jogelőd intézményében, a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán 1975-ben alakult meg a Közlekedési és Postaüzemi Intézet, amelynek sikerszakja lett a két évvel korábban induló – és egészen 2003-ig működő – postaüzemi képzés. Az elméleti és a gyakorlati oktatás megoldására a Magyar Posta beruházásaként kétszintes postahivatal épült, amely 1983-ban nyílt meg a kampusz területén. A létesítmény ma is fontos szerepet játszik az egyetem és a városrész életében, ezért az intézmény vezetése az elsők között tett lépéseket azért, hogy a tavaly év végén átmenetileg bezárt postahivatal újranyitása mielőbb, már idén januárban megvalósulhasson.

Újabb mérföldkövet jelent, hogy az egyetem októberben megvásárolta a mintegy 750 négyzetméteres ingatlant a Magyar Posta Zrt.-től. Az intézmény az épület energiatakarékossági felújítását is elvégzi idén a „A Széchenyi István Egyetem győri telephelyének energetikai fejlesztése” című európai uniós projekt keretében. Ennek során a homlokzat hőszigetelésére, a lapos tető hő- és vízszigetelésére, az épületgépészeti rendszer korszerűsítésére, valamint a külső nyílászárók cseréjére kerül sor. A kivitelezés ideje alatt a posta változatlanul nyitva tart. További fejlemény, hogy 2024. február 1-jétől a Széchenyi-egyetem postapartnerként átveszi a postahivatal működtetését.

A látványterv alapján ilyen lesz az épület a felújítás után.

Forrás: SZE

„Mindez a nálunk tanulókat, munkatársainkat és a térségben élőket egyaránt szolgálja. Intézményünk Magyarország egyik legjobb egyetemeként mintegy 1500 munkatárssal, 14 ezer hallgatóval és számos vállalkozással rendelkezik, számukra rendkívül fontos a postahivatal léte. Különösen igaz ez a csaknem nyolcvan országból érkezett közel ezer nemzetközi hallgatónkra, akiknek az egyetemi ökoszisztéma részét képező postai szolgáltatások gyors elérhetősége ugyancsak elengedhetetlen. Fontos szempont az is, hogy kampuszunk közvetlen környezetében több ezer lakos él, sok vállalkozás és Győr legnagyobb idősotthona található. Számukra szintén alapvető, hogy könnyen igénybe tudják venni ezeket a szolgáltatásokat” – hangsúlyozta dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke.

„Egy évvel ezelőtt kezdeményeztem a posták újranyitását Győrben. Közösen az egyetem elnökével sikeres és kifejezetten a helyi viszonyokhoz alakított tárgyalásokat folytattunk a Magyar Posta elnökével. Polgármesterként szem előtt kellett tartanom azt is, hogy ez a posta nemcsak Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő felsőoktatási intézményének életében tölt be meghatározó szerepet, de a Révfaluban, Bácsán, Sáráson és az Ergényi lakótelepen élők számára is egyaránt nélkülözhetetlen. Hosszú távon gondolkodtunk, így a Kálvária úti kisposta mellett újra megnyílt a Hédervári úti posta épülete, amely most következő lépésként az egyetem tulajdonába került, tovább szolgálva ezzel a város közösségét” – mondta prof. dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere.