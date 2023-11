Közérdekű adatigénylés keretében kikértük, hogy a somfalvi önkormányzat eddig mennyi pénzt költött a határzárra, illetve mi az oka, hogy nem tudják ideiglenesen sem beüzemelni (vagy épp a szerelések végéig kikapcsolni) az oszlopokat

- tájékoztatott a Somfalva és Ágfalva közötti határral kapcsolatos újabb fejleményről dr. Taller Péter, az NZP Nagy LEGAL ügyvédi iroda munkatársa.

- A válaszlevélben nehezményezik az általunk tárgyként megjelölt „határzár” elnevezést, holott a berendezés ténylegesen lehetetlenné teszi a gépkocsiforgalmat a határon. A kérdésünkre azt írták, hogy ugyan ki tudnák kapcsolni az egész berendezést úgy, hogy a javításokig be legyenek húzódva az oszlopok, de ezt mindannyiunk biztonsága miatt nem teszik meg. Ez a válasz igencsak meglepően hangzik számunkra. A viszont látszik, hogy hozzávetőlegesen 120 ezer eurót költöttek eddig a berendezésre. Rákérdeztünk arra is, hogy milyen kapcsolatban áll a polgármester a közlekedési szakértővel, akinek a szakvéleményét használják ürügyként. Egy korábbi fénykép alapján ugyanis úgy tűnik, hogy meglehetősen jóban vannak. Erre az a válasz érkezett, hogy a szakmai együttműködésre tekintettel ismerik egymás - tette hozzá a jogász, akitől azt is megtudtuk, hogy valószínűleg november végén lesz a határkérdésben egy bírósági tárgyalás, ahol az ügyvédi irodájuk a felperes.