35 éve - Az ipari oktatás új bázisa Sopronban

Szombaton délelőtt iskolaavató ünnepséget tartottak Sopronban. A meghívott vendégek az új Vas- és Villamosipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet aulájában gyűltek egybe. A Himnusz közös eléneklése után Sass László igazgatóhelyettes köszöntötte a vendégeket, köztük Czibere Tibor művelődési minisztert, dr. Lakatos Lászlót, a megyei pártbizottság első titkárát, Szabó Mihályt, a megyei tanács elnökét, valamint az országos, megyei és városi szervek és testületek képviselőit. Czibere Tibor avatóbeszédében elmondta, hogy Sopron új oktatási intézménye kitüntetett szerepet kaphat abban, hogy a felnövekvő nemzedékek számára átörökítse a városra és polgáraira mindig jellemző szorgalmat, kötelességtudatot, a városért és tágabb értelemben vett szülőföldért, a hazáért érzett felelősséget. A tudás, a kellő ismeretanyag, a logikai készség és az alkotó fantázia gyarapítására egyaránt szükség van. Sopron oktatási intézményei eddig is sokat tettek számos generáció neveléséért. Gyakran azonban néhány leromlott állapotú intézmény csak a pedagógusok erőfeszítései árán tudott igazi alkotóműhellyé válni. A Vas- és Villamosipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet modern termeivel, tanműhelyeivel, tornatermével s egyéb kiegészítő helyiségeivel a legkorszerűbb nevelési és szakmai képzési feltételeket teremti meg. Külső megjelenésében is reprezentálja a századvég építészetét, kifejezi azt a gondoskodást, amellyel fiataljainkat kívánjuk segíteni. 511 fiatal huszonkét osztályban végezheti munkáját. És ez komoly érdeme azoknak az építtetőknek is, akik nagy nehézségek árán tudták megszerezni a szükséges anyagi feltételeket. Remélhetően az áldozatkészség és a sok munka a diákoknak is jó példával szolgál, a pedagóguskollektívát és a szakoktatókat pedig arra ösztönzi, hogy valódi szellemi műhelyt alakítsanak ki maguk körül — mondta a miniszter. Végül sok sikert kívánva átadta rendeltetésének az új intézményt. Az avatóbeszéd után Markó József Sopron város tanácsának elnöke átadta az iskola alapító okiratát Faller Antal igazgatónak. Mindketten megköszönték azok munkáját, akik az új iskola megvalósulásáért ténykedtek. A tanulók nevében Vercseg Zoltán szólt arról, hogy a diákok méltóképpen szeretnének hozzájárulni iskolájuk szellemi munkájához, megalapozott szakmai tudással igyekszenek a későbbiekben helytállni a felnőtt társadalomban. A pedagóguskórus dalai után Sopron város KISZ-bizottsága nevében Fischer Lajos városi KISZ-titkár zászlót adományozott az intézménynek, amelyet Köcsky Szabolcs, az iskolai KISZ-bizottság titkára vett át. Ezután a gyakorlati képzésben részt vevő vállalatok nevében Derdák Kálmán,a soproni Elzett Zár- és Vasalatáru Gyár igazgatója szalagot kötött fel a zászlóra. Kóbori Béla,a megyei KISZ-bizottság első titkára az iskola KISZ-szervezetének és öntevékeny diákmozgalmának megsegítésére a KISZ megyei bizottságának anyagi támogatását ajánlotta fel. Az iskolaavató ünnepség zenei műsorral, majd a Szózat eléneklésével ért véget.

25 éve - Schilling-díjasok

Nagyszabású rendezvénysorozat keretében ünnepli alapításának tizedik évfordulóját a soproni Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium. A kétnapos program a kereskedelmi és iparkamara, valamint a kézműveskamara soproni kamaráinak, illetve a Schilling János Alapítvány támogatásával - szerdán az új villamosipari anyagokat, szerszámokat,szerelvényeket bemutató kiállítás megnyitójával kezdődött. A megnyitón Sántha Imre, a megyei kézműveskamara oktatási ügyekért felelős alelnöke mondott beszédet. Ünnepi beszédében az alelnök a műszaki és természettudományok fontosságát hangsúlyozta. A kiállítás a gyakorló szakemberek számára is számos újszerű, hasznos ismerettel szolgált, hiszen nemzetközi és fővárosi cégek mutatták be legmodernebb termékeiket, legújabb fejlesztéseiket és kutatási eredményeiket. A nap további részében szakmai előadásokkal, termékismertetőkkel folytatódott a program. Délután Pintér Imre Zoltán országos műszaki, villámvédelmi,munkavédelmi mérnök-szakértő megtörtént villamos balesetekről értekezett. Az érdeklődők a gépjárművek, szerszámgépek energiatakarékos üzemeltetésének lehetőségeiről és az új kenéstechnikákról is hallhattak dr. Gacs Zoltán főiskolai docens, országos igazságügyi műszaki szakértő előadásán. A Schilling János Alapítvány díj átadására ünnepélyes keretek között került sor. Az alapítvány célja, hogy támogasson minden kezdeményezést, amely elősegíti a fejlett villamos és finommechanikai technikák hazai bevezetését. Késztesse a tanulókat az idegen nyelvek minél tökéletesebb elsajátítására. Ösztönözze a tanulókat egyéni képességeik kibontakoztatására és anyagilag is támogassa a legkiválóbb tanulókat önképzésükben, továbbtanulásukban. Ezen túlmenően segítse a Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium szakképző tevékenységét,valamint részükre korszerű mérő- és szemléltetőeszközök beszerzését, tárgyi feltételeik javítását. Az idei díjazottak valamennyien frissen, szakmunkásként végeztek. Horváth István nyugalmazott tanár, az alapítvány kuratóriumának elnöke méltatta a fiatalok szorgalmát, tenni akarását. Büszkén mondta, hogy valamennyi kitüntetett tovább tanult, az alapítvány pénzjutalmát önképzésre, szakmai fejlődésük elősegítésére fordítják. Balogh Gábor, Farkas Csaba, Kámán Imre, Major Zoltán, Varga Szilárda Budapesti Műszaki Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárától, dr. Horváth Tibortól -a Magyar Elektrotechnikai Egyesület tiszteletben elnökétől - vehette át a megtisztelő Schilling-díjat. Csütörtökön is szakmai előadásokkal folytatódott a rendezvény, este pedig megkezdődtek a diákprogramok. Szombaton bállal zárulnak a majd egyhetes Vas-Villa-napok.

Forrás: Kisalföld Archív

15 éve - Tanulhatnak is egymástól

Az Alpok Képzőművészeti Kör tízéves születésnapját jubileumi kiállítással ünnepli. A tagok nemcsak festenek, rajzolnak az összejöveteleken, hanem tanulnak is egymástól. - Képzőművészkört vezettem a hajdani munkahelyemen, az AFIT-nál - kezdte Szepes Péter, a kör egyik alapító tagja. - A nyolcvanas évek közepén a cég megszűnése után sajnos az alkotóközösségünk is szétesett. Tíz esztendeje felmerült egy újabb művészeti csoport alakításának ötlete. Ez lett az Alpok Képzőművészeti Kör, ahová örömmel jöttek a régi AFIT-os közösség tagjai is. - Most harmincegyen vagyunk és kilencen már jelezték, hogy szeretnének közénk tartozni. A legfiatalabb tagunk 27, a legidősebb 87 éves. Az újak felvételéről közösen döntünk, a jelentkezők munkája s a róluk alkotott vélemények alapján. De senkinek nem kell komoly szakmai múlttal rendelkeznie ahhoz, hogy közénk állhasson - mondta el Rozmán Zoltán, az egyesület elnöke. A Gárdonyi-iskolában szoktak találkozni, mert saját helyiségük nincs. Összejöveteleiken rajzolnak, festenek, de egymást is oktatják, mindig az tart előadást a társainak, aki egy-egy technika szakavatottabb ismerője. Rendszeresek a szabadtéri kiállításaik is. - Mindenhová szívesen elmegyünk, ahová hívnak minket. Számunkra ugyanis a legnagyobb öröm, ha találkozhatunk a közönséggel. Legizgalmasabb kiállításaink az interaktív tárlatok, amikor lehetőséget adunk arra, hogy a vászon előtt elsétálók belerajzoljanak a képekbe, közreműködjenek az alkotások elkészítésében. A művészet egyfajta önmegvalósítás - jelentette ki Zoltán. Szepes Péter hozzátette, nagy álmuk, hogy összehozzanak egy olyan kiállítást, ahol valamennyi helyi alkotó bemutatkozhat.