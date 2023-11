40 éve - Park lett a szeméttelep helyén Győrben

„Vállaljuk, hogy a várositanács által elkészített terv szerint az anyag biztosítás mellett a Schima Bandi u.2—8. sz. előtti terület rendezését, parkosítását társadalmi munkában elvégezzük.” És húszegynéhány aláírás. Ezzel kezdődött tavaly május elején az „akció”. Rendkívül pontos kimutatás szerint pedig ma 3010 társadalmi (fizikai) munkaóra és 68 gépi óra fekszik a kisparkban!

Hulesch Ernő nyugalmazott kertészmérnök fejből sorolja a segítőket. Az alaptervet az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Bolyaiszocialista brigádja készítette. A terület parképítési tervét dr. Mőcsényi Mihály, a Kertészeti Egyetem tanszékvezetője (Hulesch Ernő egykori évfolyamtársa) rajzolta. A Győri Közúti Építő Vállalat Urbantsok utcai gépészetitelepének szocialista brigádja korlátot hegesztett, festett, gépekkel segítette a 120 köbméternyi föld cseréjét. A kőlapokat a gönyüi szövetkezet adta a MEDOSZ megyebizottsága intézte a homokot a játszótéri részre, a csatorna kőműves szakmunkáját hat alkalommal Kovács Józseftanár vezetésével a Hild szakközépiskola diákjai végezték el. A Kisalföldi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság facsemetékkel, erdei padokkal támogatta a kollektív összefogást. KissJózsef helyi rendőr körzeti megbízott a kilenctagú önkéntes rendőri csoportjával (pedig többen nem is a körzetben laknak!) szintén sok társadalmi munkát vállalt, és ígéretüket leírták a Schima Bandi utcaiak a további segítségükről is.

— Nekünk csak egy dolog fáj egy kicsit, hogy a vállalást aláírók közül többen semmit sem csináltak, összesen 14-en dolgoztak — mondja Herold Gyula, a Graboplast asztalosa, amikor kimutat az ablakon a takaros parkra. Ő és Hulesch Ernő joggal bírálhat, munkájukat az illetékesek a Minisztertanács által adományozott kiváló társadalmi munkáért kitüntetéssel ismerték el.

A két ember nagyon szerény, saját szerepét legszívesebben elhallgatná ...

— Azt írja meg, hogy Molnár Ferenc, a tanácstagunk nélkül nem sikerült volna ennyi minden, személyes ,,kijárásai” mellett még csákányt is fogok, pedig nem is itt lakik. És segített a „szomszéd” tanácstag, Löffler János is. Vagy említse meg Cseh Ferencet, a tanács társadalmi munkákat szervező munkatársát, sok mindent intézett nekünk a Városgazdálkodási Vállalat meg a városgondnokság révén.

És mit mond Molnár Ferenc, aki a tanács-vb-nek is tagja? — Egészen egyedülálló, amit az ottaniak műveltek, tevékenységük mindenki számára példaadó lehet! És Cseh Ferenc ? — Egymás után jöttek az ötletekkel, javaslatokkal szinte kényszerpályára kerültek, mindent kiharcoltak, csakhogy dolgozhassanak...

Két faló is készült a parknak — az más dolog, hogy később átkerültek a Gőcze Géza utcai foglalkoztató iskola játszóudvarára, mert a Schima Bandi, utcában nem voltak biztonságban ... Készítőit a Vízügyi Igazgatóságnál találtam meg. Ott asztalosok. Karsai László mondja:

— Megkértek bennünket, hogy csináljuk. A hintalovat saját elképzelésem, a másikat egy zsűrizett minta alapján faragtam Endő Lajos kollégámmal együtt. Szívesen csináltam, mert tagja vagyok a győri fafaragó körnek, és ezek az első olyan fajátékaink, amelyek Győrbe kerültek... A park és játszótér tulajdonképpen kész, bár megteremtői mindig találnak még tennivalót újabb fák elültetésével, a még szükséges korlátok felállításával. És van még egy nagy tervük. A hajdani szemétlerakó, gidres, gödrös terület átalakítását az utca névadójának, Schima Bandi, aranykoszorús győri ötvösművésznek az emlékének szeretnék szentelni. A konkrét tervük: nagy fehér kőtömbre kis emléktáblát, ráhegesztve a művész egy kis fémplasztikáját, szeretnék elhelyezni. Bírják már a Városszépítő Egyesület jóindulatát az elképzelés megvalósításához.

Győri polgárok! Ha utatok arra visz álljatok meg egy pillanatra, és nézzétek meg, mit gyümölcsözött a Schima Bandi utcaiak akarata!

30 éve - Eladó telkek a Ravazd utcában

Az önkormányzat felhívást tett közzé, amelyben a Ravazd utcában és környékénlévő 22 telket szeretné licitútján értékesíteni.

A vagyonkezelési titkárság megbízott vezetőjét, Éder Gábort kérdeztük a kiírásról.

- Egy közművesítés nélküli telekért kicsit soknak tűnik a négyzetméterenként 1600 forintos kezdőár, nem gondolja?

-Igen, ez igaz. A telkek ára kisajátítás alapján került megállapításra. A bíróság a kisajátítási eljárásban 1500 négyzetméteresnél kisebb telkek esetében 1500 forintos, annál nagyobb telek esetében 900 forintos négyzetméterenkénti árat szabott meg.

Figyelembe véve az azóta bekövetkezett inflációt, a tereprendezés költségeit, a közművek terveinek elkészítését, és azt, hogy mi az egészterületet megvettük, de az utak kialakítása után csak körülbelül a terület 60 százalékát tudjuk építési telekként értékesíteni, az árat saját szempontunkból reálisnak érzem.

A telkek vételi árához egyébként még más költségek is járulnak, a közművesítéshez befizetendő hozzájárulás 50 és 150 ezer forint között mozog, és ez még csak a fővezeték kiépítési költsége, ehhez jön még a rácsatlakozások díja is.

- Gondolja, hogy ezekért a városközponttól meglehetősen távol eső telkekért lesz, aki ilyen sokat áldoz majd?

- Nagyon drága mulatság lett volna ennek kiderítésére felmérést végeztetni. Mi százhúszig jegyeztük a vételi szándékkal érdeklődőket, ezért reménykedünk, hogy sikeres lesz a licit.

- Miért nem tartja meg az önkormányzat ezeket a területeket, hiszen folytathatnák a lakótelep építését?

- Egyelőre nincs az önkormányzatnak pénze, de ha beindulnak a lakás eladások, képezünk majd egy alapot, amiből a felújításokat, építkezéseket fedezni tudjuk. Egyébként a rendezési terv szerint ezt az egész területet értékesíteni fogjuk majd, ami összesen 140 telket jelent. Most azt a huszonkettőt választottuk ki, amelyek a már meglevő gerincvezeték közelében vannak és így könnyen közművesíthetők. Ha az önkormányzat végezné a közművesítést, akkor 4-5000 forintért tudnánk értékesíteni a telkek négyzetméterét.

20 éve - Harmadolják a pénzügyőröket

A vámügyi szerveknél az érintettekkel már szóban közölték elbocsátásuk tényét, írásban valószínűleg még a héten kapnak erről értesítést. Hegyeshalomban száz dolgozótól válnak meg, s az ebből adódó gondok - például a zavartalan határátkelés biztosítása - leküzdésére különbizottság jött létre.

Forrás: Kisalföld Archív

Januártól megkezdődnek a létszámleépítések a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságánál. Több mint ezer embert bocsátanak el, s a legtöbben pénteken kapják meg az erről szóló hivatalos értesítést. A változás a testület egészét érinti. A VPOP országos parancsnoka hétfőn átszervezéssel foglalkozó különbizottságot, információink szerintegy válságstábot alakított ki a leépítésekből adódó majdani gondok leküzdésére, s hogy segítsenek a munkájukat elvesztő dolgozóikon. Erre azért volt szükség, mert az európai struktúra kialakítása jövő májustól (a csatlakozást követően) lépne érvénybe, ám már januártól megkezdődnek a tömeges elbocsátások. Jelenleg országosan ötszázan jelentkeztek a testületen belül felajánlott másik munkakörbe.

Rajkán szóban már közölték

A Kisalföld információi szerint Rajkán mintegy 20-30 pénzügyőrrel közölték, hogy a jövőben sem a határ menti községben, sem Győrben nem tudják foglalkoztatni. Ők azonban pályázhatnak még arra, hogy keleti vagy déli határainkon vállaljanak szolgálatot, erre azonban kevesen hajlandók. Hivatalos értesítést még senki sem kapott az elbocsátásáról, sőt, azt sem tudni, a menesztés januártól vagy májustól lépne érvénybe. A nyugdíjba készülő s a listán szereplő dolgozók valószínűleg már december végén elbúcsúznak a testülettől.

Nem indokoltak

A megszűnő mosonmagyaróvári vámhivatalban valószínűleg a héten kapják meg a hivatalos értesítést az elbocsátandó dolgozók, hisz szóban már minden érintettel közölték a tényt. A cég internetes honlapján pályázni lehet a szerven belül meghirdetett munkalehetőségekre, melyek legtöbbje a megyehatáron kívülre esik.

A kiválasztottaknak eddig nem indokolták meg, miért kerültek fel az elbocsátandók listájára, s egyes vélemények szerint a menesztések munkaügyi perek tucatját vonhatják maguk után.

Hegyeshalom: százzal csökken a létszám

Schldg András, a VPOP ezredese szerint Hegyeshalomban az eddigi százhatvan helyett hatvan emberrel kellene megoldani jövő évtől a zavartalan határátléptetést. Januártól májusig azonban a jelenlegi jogszabályi keretek között kell dolgozni, s a főleg Nyugat-Európából hazánkba érkező forgalomnak a harmadára csökkenő létszám mellett is zavartalannak kell majd lennie. Ezt átcsoportosításokkal és „szervezeti lépésekkel” kívánják megoldani. A munkatársak jelentős része valószínűleg pénteken tudja meg, hogy érintett-e a létszámleépítésben. Hegyeshalomban még konkrétan senkivel sem közölték, hogy januártól már nem a parancsnokság alkalmazottja. Mindössze annyit tudni, hogy jelentősen csökkenni fog a létszám. Volt, akiknek azt ajánlották: ha elbocsátásukra kerülne sor, akkor a Gyulán(!) meghirdetett szabad állásra pályázhatnak.

A parancsnokság nem nyilatkozik

A vám- és pénzügyőrség országos szóvivőjét, Sípos Jenőt is megkerestük az ügyben, ám csak kollégájával tudtunk beszélni. Ő mindössze annyit közölt: az országos parancsnok jövő hét keddjén tart sajtótájékoztatót az elbocsátásokról, addig nem kívánnak nyilatkozni az ügyről.

Kópháza: állománygyűlésen, Sopron: telefonon

A soproni és a kópházi vámosok többségét is érinti a létszámleépítés. A Kisalföld úgy tudja, a Kópházi Vámhivatalnál állománygyűlésen, a Soproni Vámhivatalnál egyelőre csak telefonon értesítették a vámosokat - kit munka közben, kit odahaza - arról, hogy a „felszabaduló állományhoz” tartoznak. Akad közöttük olyan, aki egyedül neveli gyermekét. Olyan vámtisztviselőnek is jelezték, hogy néhány hét múlva nem tartanak igényt a munkájára, akinek alig egy év van a nyugdíjkorhatár eléréséig. Arra is volt példa, hogy más szolgálati helyet ajánlottak fel a dolgozóknak, ám az itteni egzisztenciát nem szívesen cserélnék fel az ország keleti határvidékével. A létszámcsökkentés nemcsak az egyenruhásokat, hanem a civileket - takarítókat, gépkocsivezetőket — is érinti. A vámosok mellett a vámügyintézők, a speditőrök munkája is feleslegessé válik ezeken a határokon.

A büntetés-végrehajtási intézet és a határőrség is jelezte a VPOP-nak azt a szándékát, hogy venne át tőlük dolgozókat. Konkrét létszámról egyelőre nem esett szó.