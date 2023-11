40 éve - Mit hoz a jövő tél?

A Soproni Ruhagyár csornai üzemében a második félévtől a szovjet export mellett osztrák bérmunkában kötényruhák és mellényes kosztümök is készülnek.

Jónéhányan még az idei télcsizma, kabát és anyagi gondjait sem oldották meg, ám a magyar divat boszorkánykonyhájában már elkészültek a következő ősz és tél ajánlott modelljei. Tegnap délelőtt a győri Rába Művelődési Központ színháztermében tartott divatbemutatót a Magyar Divat Intézet.

Jó hír a hölgyeknek, hogy az, előrejelzések szerint ezúttal a hegy megy el Mohamedhez, vagyis a divat alkalmazkodik hozzájuk. Az új jelszó az igényes egyszerűség, amely egyrészt azt jelenti, hogy nem kell kidobni a tavaly vásárolt nagykabátot, másrészt, hogy divat lesz a sportos, kényelmes, jobb rétegű öltözködés. Hódítani fog a klasszikus, egyszerű fazon, erény lesz a tartósság, visszatérnek a természetes anyagok. Magyarán: "A divat alkalmazkodik a hölgyek anyagi lehetőségeihez. A színekben is eltűnnek a szélsőségek. A bemutatott modellek közös vonása volt a kellemes, természetes és harmonikus színvilág. Uralkodnak a barnás, szürkés, drappos árnyalatok, ám a lényeg az, hogy a sminktől a csizmáig ugyanannak a színnek a változatait használjuk. A smink akkor divatos, ha szinte nem is látszik. Keleti hatás, hogy a nyáron nagy nehezen lebarnult arcbőrt fehéríteni illik. Ezt jobb híján púderrel érhetjük el. A kelet említésével elérkeztünk az új divatirányzat egyik legsajátságosabb vonásához. Gyanítható, hogy Japán a konfekcióiparban is világuralomra pályázik, s a jelek szerint nem is esélytelenül. A japános, keletiesformák, fazonok már megérkeztek Európába, így hazánkba is. Divat lesz a japán, a ragián, a denevér ujjú ruha, a kimonóra, a judo öltözetre hasonlító forma. S hogy el ne felejtsük: a sál. Minden mennyiségben, minél hosszabban.

Fotó: Papp Fanni

Úgy tűnik, a férfiak, ha akarnak, most megszabadulhatnak öltönyeiktől. Az öltöny praktikusan divatban marad, de erőteljesen feltört a sportos ruházkodás szokása. Az öltöny zakója és nadrágja beilleszthető a sportosöltözékbe, és itt is dívik a szürke meg a barna. Ajánlatos, hogy a zakó színe csak egy árnyalattal legyen sötétebb vagy világosabb a nadrág színénél, ha az öltönyök darabjait külön viseljük. Divat lesz a halszálkás és a csíkos szövet, a széles váll, a bőrdíszítés és a különböző anyagok kombinációjával meg varrt vagy kötött kabát, pulóver. Gyerekek is felléptek a Rába színpadára, hogy bemutassák, milyen lesz az iskolai, az otthoni és a szabadidős divat. Röviden: minden, ami kényelmes és praktikus. S végül: divat a kötöttáru, s divat a kötött családi ,,egyenruha”, apuka, anyuka és a gyerekek egymással harmonizáló kötött öltözete.

20 éve - Két számjegyű áremelések?

A Kisalföld információi szerint a vízdíj 10, a csatorna 20, az áram 3, a gáz pedig legalább 5,5 százalékkal nőhet januártól. Az adatok nem véglegesek és nem is publikusak, de ha így lesz, egy átlagos család csak ezeknél a kiadásoknál plusz 1500 forinttal számolhat havonta.

Az önkormányzatok néhány héten belül döntenek arról, hogy a Pannon-Víz rt. ajánlatát elfogadják-e, s így a javasolt mértékben emelik a víz- és csatornadíját. A Kisalföld úgy értesült, az előbbinél 10, az utóbbinál 20 százalékos áremeléssel kalkulál a közüzemi cég, de erről először még a felügyelőbizottságnak, majd pedig az rt. tulajdonosainak is dönteniük kell. Ha ez megtörtént, csak akkor kerül az önkormányzatok közgyűlése, illetve képviselő-testülete elé a kérdés. A döntés fonákja az, hogy az önkormányzatok ekkor már nem nagyon tiltakozhatnak a javasolt emelés ellen, ha ugyanis úgy döntenek, hogy mondjuk a 20 százalék helyett csak 15-öt hagynak jóvá, akkor a különbözetet (az 5 százalékot) nekik kell fizetniük. A legritkább esetben kerül erre sor. Egy család, amely 8 köbméter vizet használ havonta, ma még (csak a vízért) 2640 forint körüli összeget fizet. Az elsődleges kalkulációk szerint jövőre legalább 450 forint plusszal kell számolnia havonta, legalábbis akkor, ha az első információk szerinti 10 és 20 százalékos variáció marad.

Fotó: Papp Fanni

Bizonytalan az emelés mértéke

Az észak-dunántúli gázszolgáltatónál egyelőre csak becsülni tudják a jövő évi emelés mértékét , jelenleg öt és fél százalékkal kalkulálnak. Pontos információt várhatóan december közepén kapnak a szakminisztériumtól, ezután kell még az órákat leolvasni, s leszámlázni az utolsó, a régi rendszer alapján számított díjakat. Mint mindenhol, így itt is változik az áfakulcs 12-ről 15-re, így ismét csak egy átlagos család fogyasztását figyelembe véve - ahol nem gázzal fűtenek -, újabb 250-300 forintos plusszal számolhatnak.

Az Energiahivatalra várva

Az ÉDÁSZ még annyit sem sejt, mint a gázszolgáltató. A korábbi évek gyakorlatát figyelembe véve azonban a legjobb esetben három százalék körüli emeléssel kell kalkulálni. Míg az Energiahivatal nem veti el azt a felvetést, maradjunk mi is ennél a verziónál, s újabb 300—500 forint pluszkiadásnál. Mindezt összeadva, 1000 és 1500 forint között számolhat egy átlagos család - csak ezekért a szolgáltatásokért ennyivel kell többet fizetnie január 1-jétől. Fontos hozzátenni: csak akkor, ha minden a mostani kalkulációk szerint alakul, s a szolgáltatók nem változtatnak a jelenlegi verzión.

Egy évvel ezelőtt kevesebbet emeltek

Az első hírek szerint a legjelentősebben az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak nőnek. Az egy évvel ezelőtt hozott közgyűlési döntés alapján idén Győrben változatlan alapdíj mellett 5,6 százalékkal nőtt a víz ára, a csatornadíjak pedig ennél másfélszer nagyobb mértékben, 9,3 százalékkal drágultak. Lehet, hogy jövőre mindezt kétszeresével szorozhatjuk.

10 éve - A mestert ünnepelte Sopron

„A 100. évemet is itt és így szeretném ünnepelni” - mondta Szokolay Sándor, aki feleségével és hegedűművész Orsolya lányukkal örült a tiszteletére rendezett koncertnek.

A Már csak a dal, már csak azsegít című Szokolay-kórusmű isfelcsendült a 82 éves Kossuth-díjas zeneszerzőt ünneplőhangversenyen tegnap este. Sebestyén Márta csángó dallal örvendeztette meg a mestert. Felolvasták Orbán Viktor hozzá intézett levelét is.

Lelkes közönség töltötte meg a Pannónia M. Hotel Európa Termét: barátai, rajongói állva és nagy tapssal üdvözölték érkezésekor Szokolay Sándort, a kortárs zeneirodalom kimagasló egyéniségét. Meghatotta a zeneszerzőt ez a szeretetteli fogadtatás, s könnyekkel a szemében élete legboldogabb percének nevezte az alkalmat. Mielőtt visszaült volna tolókocsijába, hozzátette: „azt is tudom, minden fentről adatik”.

Fotó: Papp Fanni

„A szép zene az örökkévalóság előlege” - idézte Szokolay Sándor gondolatát Szekeres Kriszta műsorvezető, majd Fodor Tamás polgármester szólt a város nevében a komponistához. „Műveid mindig erőt, derűt és hitet adnak a hallgatóságnak. Sopron büszke rád, hogy két évtizede városunk polgára, majd díszpolgára lettél” - emelte ki.

Nagy László, a tegnapi zeneünnep megálmodója meglepetéssel szolgált: felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök és felesége az est alkalmából Szokolay Sándorhoz írott levelét. „Egész pályája során hirdette és tanította, hogy a talentum felelősség is egyben, amelyet eltékozolni nem szabad, hanem mindenkor az emberek és a haza szolgálatába kell állítani. Ön misszionárius papnak készült, és Isten áldotta tehetségén keresztül rálelt arra a hivatásra, amellyel nemzetének leginkább hasznára lehetett: a zene misszionáriusa lett” - állt többek között a zeneszerzőt köszöntő levélben.

Szokolay békéstarhosi iskolatársa, a 60 éves barátságra visszatekintő Sebestyénné Farkas Ilona, Mona néni vezette budapesti Hunyadi Véndiák Kórus - egyébiránt első soproni - fellépése nagy örömöt szerzett az ünnepeknek és a hallgatóságnak. Kodály- és Bárdos-kompozíciók mellett olyan Szokolay-műveket szólaltattak meg, mint a Zsoltározó, Áldjuk Isten nagy kegyelmét, Miatyánk, Már csak a dal, már csak az segít. Diószegi Györgyi énekművész és Nagy Márta zongoraművész vendégszereplése is igen nagy elismerésben részesült. Az est fénypontja mégis Sebestyén Márta- Mona néni lánya - leheletfinom éneklése volt, aki moldvai csángó népdallal örvendeztette meg az elérzékenyülő Szokolay Sándort. - Még a századik évemet is itt és így szeretném ünnepelni. Amit kaptam tőletek, azt elmondani nem lehet - köszönte meg élményét a zeneszerző az est közreműködőinek és a közönségnek.