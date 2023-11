45 éve - Javuló körülmények Sopron élelmiszer-kereskedelmében

Az ország egyik legkisebb élelmiszer-kiskereskedelmi vállalata a soproni. (Az ilyen profilú cégek többsége ugyanis megyényi területek ellátója.) Alig ötszázan dolgoznak a Soproni Élelmiszer-kiskereskedelmi Vállalatnál, mégis — s ez még régi örökség ,átka’’ — 104 boltja van, túlnyomórészt 1—2 személyes üzletek. Az eladási feltételek ,,maguktól” közel sem javulhatnak olyan mértékben e vállalatnál sem, mint ahogy a feladatok növekednek. Erre csak egy adatpár: tavaly 425 millió forint volt a vállalat forgalma, az idei terv 475 millió, de várhatóan ezt is alaposan túlteljesítik. Minthogy Sopronban sem csak az élelmiszer-kiskereskedelmi vállalatnak vannak üzletei, a forgalom bővítése az egészséges konkurrencia jegyében nem kis feladatot ró a kollektívára. Jól tudják a vállalat vezetői, hogy a vásárlási feltételek folytonos javítása mellett elsősorban az áruválaszték bővítése az előbbrelépés feltétele.Milyen beszerzési csatornákon jut áruhoz a vállalat — kérdeztük Mester Lajos igazgatót. — Nálunk sincsenek csodák, vagyis hogy a „kis partner — nem jó partner” elv bennünket is sújt, amikor a nagykereskedelemmel vagy netán éppen a termelő üzemmel vagyunk tárgyalásban. A beszerzési munkánkat ilyenformán rugalmasan kellett a méreteinkhez igazítani.

Fotó: Divósné Varga Henrietta

— Maradjunk, ha vannak, a jó példáknál! — Elenyésző az olyan partner, mint például a pápai húsipar, amelytől többnyire a siker reményében igényelhetünk árut. Szerencsésebben alakultak viszont a kapcsolataink a környékbeli kisebb élelmiszer-előállító egységekkel. A kapuvári szövetkezeti húsfeldolgozóval, számos téesszel, amelyeknek a húsipari specialitásaira (tepertő, házizsír, stb.) egy-egy boltot ráállítottunk. S ez a törekvésünk továbbra is: minden lehetséges kis partnert magunkhoz kötni a kölcsönös előnyök figyelembevételével, bővítjük a magántermelői felvásárlást is. — És a jelentős kisalföldi élelmiszergyárak? — Meg kell mondanom, hogy minden ígéret ellenére nem élvezzük a földrajzi közelség előnyeit! — állapítja meg az igazgató e témakör befejezéséül. Nemcsak Sopronban, hanem a megye több városában hallani a panaszt: a hatalmasan felduzzadt idegenforgalom gyengíti a hazai igények kielégítését.Nos, mielőbb ennek soproni vetületéről kérdeznénk, hadd írjam ide egy országos szervnél dolgozó szaktekintély gondolatmenetét. „A számítások szerint átlagosan egyetlen napon 150— 155 ezer külföldi tartózkodik Magyarországon. Ugyanakkor 50—60 ezer magyar tartózkodik külföldön. A „különbséget” ez az ország el tudja látni ennivalóval!” — Valóban így van ez— kérdezem az igazgatót, hiszen a kérdés Sopronban igazán jogos lehet. — Azt egyértelműen állíthatom, hogy a soproniak nem szenvednek hiányt az osztrák vásárlók miatt. Több okból. A kiviteli, illetve az osztrák beviteli korlátozások miatt jelentősen lecsökkent a húsféleségek vásárlása. A tejtermékek, főleg a sajtok választéka, mennyisége bő viszont az idegenek által különösen előszeretettel vásárolt (már ha éppen találnak belőle) szovjet pezsgő, vagy éppen a kecskeméti fütyülős barack, nem kimondottan magyar tömegigény. Egyébként nem is igen méricskéljük az osztrák vásárlásokat, hiszen több önkiszolgáló üzletben a vevő meg sem szólal, lehet, hogy negyven deka felvágottat, a kenyeret, tejet éppen egy osztrák veszi a vasárnapi, már otthon elfogyasztandó reggelijéhez. Mint azt Mester Lajos elmondta, anyagi lehetőségeikhez mérten korszerűsítik az üzleteiket — az idén például a Lenin körúton három bolt szépült meg. Tovább igyekeznek bővíteni a több csatornás árubeszerzést, s a rendelkezésre álló hűtőkapacitás kihasználásával igyekeznek egyensúlyban tartani a húsáruk ingadozó igényeit. — Mindezt elsősorban hazai vásárlóinkért— teszi hozzá határozottan az igazgató. Persze, azért gondolnak a vízumkényszer megszűnésétől várható még nagyobb osztrák vevőkörre: a legszükségesebb szókincsre épülő nyelvtanfolyamot szerveznek az elárusítók számára, és úgy osztják be őket hogy a nagyobb üzletekbe feltétlenül kerüljön németül magát megértető dolgozó. Általános törekvés — minden vásárló érdekében: erősen szorgalmazzák az üzletek kulturáltságát, tisztaságát, az eladók szakmai képzettségét.

15 éve - Az amerikai űrtáborba utazhatnak

Az amerikai űrtáborba utazhat Erdélyi Soma és Nicki István, a Széchenyi gimnázium két tanulója. A fiatalok kipróbálhatják az űrutazás modellezett élményét. Bacsárdi László, a Széchenyi gimnázium egykori növendéke, a Magyar Asztronautikai Társaság elnökségi tagja a Széchenyi-gimnázium igazgatói szobájában ünnepélyes keretek között nyújtotta át Erdélyi Soma és Nicki István számára az amerikai útra szóló ösztöndíjat.

A két fiatal kiváló, különböző országos természettudományos és kísérletfizikai versenyek nyertesei, s főképpen a robottechnikában jeleskednek. Tavasszal indulnak a Magyarok a Marson elnevezésű országos pályázaton is. Bacsárdi László amerikai útja során kapott lehetőséget arra, hogy egy általa megnevezett középiskolás térítésmentesen ellátogasson az Alabama államban lévő US Space & Rocket Center egyhetes programjára. Itt a fiatalok megismerkedhetnek az űrkutatással, kipróbálhatják az űrhajós-szimulátorokat, s találkozhatnak amerikai asztronautákkal is. Bacsárdi László az ösztöndíjat két tehetséges soproni diák között osztotta meg.

Fotó: Divósné Varga Henrietta

5 éve - Nosztalgiavonat indul Selmecbányára

A Soproni Egyetem jogelődje, a Selmecbányai Akadémia tanári kara és hallgatósága száz évvel ezelőtt, 1918. december 13. éjszaka menekült Magyarországra. A centenárium alkalmából nosztalgiavonat indul Selmecbányára Budapestről, autóbusz Sopronból december 7-én, pénteken. Az első világháború lezárása után, 1918 decemberében a csehszlovák csapatok kezdték körülzárni Selmecbányát. Ezért az ottani Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskola - a Selmeci Akadémia - vezetősége úgy döntött, magyar területre menekül az intézmény. Száz évvel ezelőtt egyetlen éjszaka, december 13-án hagyták el a ma Szlovákiához tartozó várost, hogy magyarok maradhassanak. Budapesten húzódtak meg a selmecbányaiak, s 1919 februárjában született meg a miniszteri döntés, Sopronban folytathatják oktatási tevékenységüket.

Fotó: Divósné Varga Henrietta

Jövő áprilisban lesz száz éve, hogy megtarthatták az első erdőmérnöki órát. - Nagyszabású megemlékezéssel adózunk a történelmi pillanatok előtt - tudtuk meg a Soproni Egyetemen. December 7-én, pénteken „Selmec, téged soha nem feledünk!” címmel a Soproni Egyetem és a Miskolci Egyetem közös múltidézést tart Selmecbányán. Az ottani programokat dr. VargaTamás,a soproni Erdészeti Múzeum igazgatója állította össze. A kétnapos eseménysorozatra december 7-én nosztalgiavonatotindítunk Budapestről 8.55-kor a Nyugati pályaudvarról. A vonaton pedig akadémia- és hagyománytörténeti előadások, vetítések követik egymást. Sopronból autóbuszt indítunk Selmecbányára, de aki a nosztalgiavonatot választja, a Sopronból legkorábban induló budapesti expreszszel elérhető lesz a Selmecbányai szerelvény.

Selmecbányán délután 5-kor kezdődnek az ünnepségek, az Erdészeti, a Bányászati és a Kémia-palota meglátogatása, este 8-kor pedig a szakestélyek. Invitálunk minden akadémiai örököst, balekot, firmát, veteránt és ultra, supra veteranissimust, mindenkit, aki a centenárium alkalmából tiszteletét akarja tenni a dicső selmeci idők s az ősi alma mater előtt. Nem utolsósorban lehetőséget kínálunk a balek-firma generációknak egy közös, selmeci tradíciók szellemében eltöltött találkozóra. A Selmecbányai út előtt, december 4-én és 5-én nagyszabású emlékünnepségeket rendeznek Sopronban, amelyekre a város lakosságát is várják. (A részletes programot december elsejei számunkban közöljük.)