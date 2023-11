Tíz éve: Leégett a Bedő péküzem teteje

Péntek reggel kapta a hívást a katasztrófavédelem a ménfőcsanaki Komlóvölgyi útról, de még délután is tartottak az utómunkálatok, mert a megolvadt tetőt el kellett bontani. A tűz keletkezésének okát vizsgálták, de a kár a százmillió forintot is elérheti. A tulajdonos sokkos állapotban nyilatkozott lapunknak, hiszen már készültek volna a karácsonyra, és az oltás az elektromos kemencéket is rongálta. Alig egy hónap múlva december 20-án tájékoztathattuk az olvasókat, arról, hogy példátlan összefogásnak, felajánlásnak hála, aznap reggel újraindulhatott a sütés.

Húsz éve: Lesz-e fehér karácsony?

Bár klímaváltozásról csak rövid ideje beszélünk, lapunk mégis kétkedve latolgatta a karácsonyi hó lehetőségét, két nappal Katalin előtt, összesítve az elmúlt évek tapasztalatait. – A Győr-likócsi meteorológiai főállomás összegyűjtötte számunkra az elmúlt évek adatait. Tavaly egész decemberben nem volt hó, 1991-ben december 27-én esett 5 centi, de szilveszterre el is olvadt. 1990. december 26-án esett kevés, 2 centi, az előtte levő három év kérdéses időszaka fekete volt. 1986-ban csak hólepel borította a tájat (ez fél centi alatti mennyiséget jelent). 1985- ben semmi, 84-ben 3 centi, '82-83-ban szintén semmi. Utoljára igazából 1981-ben volt fehér karácsonyunk, tízcentis hóval. – írta lapunk akkor.

Negyven éve: Gyarapodott a győri állatkert

Ismét gyarapodott a győri állatkert állománya A lámáéknál és az oroszlán családnál újszülötteket köszöntöttek, egy lámacsikó és három oroszlán látott napvilágot. Felnőtt állatokat is kapott a győri park, egy pár örvösmedve, két póniló és három emu érkezett a napokban Csehszlovákiából.