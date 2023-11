Közel hatmillió forint értékben segített már eddig ebben az évben a rászorulóknak a Kisalföld alapítványa. Adtunk beteg gyermekek gyógyítására, leégett, elázott családi házak, lakások újjáépítéséhez, segítettünk oxigénpalack, látássegítő eszköz vásárlásában, volt, akinek a tűzifa, másnak az albérlet kifizetéséhez tudtunk hozzájárulni. Az alapítvány működésének kezdete, azaz 2011 óta pedig már 140 millió(!) forintot tudtunk hasonló célokra fordítani. Ezt a hatalmas összeget azonban nem a Kisalföld munkatársai vagy a kiadója, hanem Önök, a jó szándékú olvasóink adták, mi csak a hidat biztosítottuk ehhez, a Jóakarat hídját.

Ma, Szent Márton napján megint csak azt kérjük Olvasóinktól: segítsenek, hogy segíthessünk! A lapban található csekken és átutalással is elküldhetik adományaikat.

Sokan gondolhatják: mit ér az én pár száz vagy pár ezer forintom a milliók között? Ha hiszik, ha nem, ennek a hatalmas összegnek a legnagyobb része 500–1000–5000 forintokból jött össze, vagyis nincs olyan kis összeg, amely ne segítene!

Közeledik az adventi időszak, ilyenkor jobban figyelünk egymásra, jobban figyelünk azokra az embertársainkra is, akik önhibájukon kívül nehéz helyzetbe kerültek. A Jóakarat hídján is sokkal nagyobb lesz a forgalom, és ahogy az előző 12 esztendőben, most is szeretnénk minél több rászoruló családnak könnyebbé, szebbé, meghittebbé tenni a karácsonyát.

Adni jó érzés, és ennél már csak az a jobb, ha tudjuk, hogy amit adunk, az jó helyre kerül. A Jóakarat hídja pedig igazán jó irányba vezet.