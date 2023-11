Gyász 1 órája

Elismert csornai orvos hunyt el - A bangladesi polgárháborúban is gyógyított

Elismert és komoly szakmai pályát befutott, csornai származású orvostól búcsúznak szerettei, kollégái és barátai. Szalay Balázs helytörténeti kutató is megemlékezett a 93 évesen elhunyt dr. Bartos Gáborról, akivel közösen könyvet is írtak. Édesapjának, id. dr. Bartos Gábornak állítottak emléket a kiadvánnyal, akire az idősebb csornaiak ma is jó szívvel emlékeznek.

Cs. Kovács Attila Cs. Kovács Attila

Dr. Bartos Gábor egykori csornai lakóházuk előtt, amit ma is Bartos-házként emlegetnek a helyiek.

Egy baráttól búcsúzni fájdalmas, még akkor is, ha tudjuk, hogy hosszú és értékes pálya után békésen pihent meg-írta megemlékezésében Szalay Balézs. - Dunaújvárosban elhunyt Dr. Bartos Gábor (1931-2023) csornai származású orvos, aki édesapja - szintén Dr. Bartos Gábor (1902-1975) csornai községi orvos - nyomdokain haladva választotta a gyógyítás hivatását. Tíz évig tartó levelezésünk és találkozásaink alatt egy bölcs, mértéktartó polgárt ismerhettem meg benne, aki bámulatos memóriájának és óriási munkabírásának köszönhetően ontotta magából a csornai emlékeket. A Pécsi Orvostudományi Egyetem elvégzése után sebészkutatóként szerzett tudományos fokozatot. Munkacsoportjával kidolgozta a magyar érprotézist és a poliészter hasfali hálót, de a sebészeti varrógép használatának is ő volt az egyik kezdeményezője. A kelet-pakisztáni polgárháború során, a bangladesi függetlenségi háború idején, 1971-ben hónapokon keresztül vezette az ottani magyar tábori sebészeti kórház részlegét. Nemrég Baglades nevében köszöntötték az idős doktort. Állandó életveszélyben, talán egyedüli külföldiként operálta a bengáli sérülteket. Embermentő tevékenységéért a közelmúltban Banglades állam is köszönetét fejezte ki. 1973 és 1997 között a dunaújvárosi kórház sebészeti osztályát vezette. Országosan is úttörő érsebészeti kutatásairól folyamatosan publikált. Az általa szerkesztett monumentális munka (Mozaikok a magyar érsebészet történetéből) a nyáron jelent meg. Kiemelkedő tevékenységét több díjjal ismerték el. 2019-ben megkapta a magyar érsebészet legmagasabb kitüntetését. Utolsó közös képünk tavaly nyáron készült dunaújvárosi otthonában, az édesapjáról szóló közös könyvünkkel. Dr. Bartos Gábor búcsúztatója november 17-én, pénteken 13 órakor lesz a dunaújvárosi köztemető ravatalozójában. Dr. Bartos Gábor szakmai tevékenységét betegei és szakma is elismerte, illetve díjazta. A Szent Pantaleon Kórház nyugalmazott főorvosa szakmájának legnagyobb presz­tízsű díját vehette át 2019-ben. A magyar érsebészet legmagasabb kitüntetésében, Soltész Lajos Emlék­éremben részesült. Dr. Bartos Gábor a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán végzett 1955-ben, majd annak Kísérleti Sebészeti Intézetében, később II. számú Sebészeti Klinikáján dolgozott. Munkacsoportjával kidolgozta a magyar érprotézist és a poliészter hasfali hálót, amelyet a nyolcvanas évek végéig alkalmaztak. 1967 és 1973 között a POTE II. számú Sebészeti Klinikáján bevezette a sebészi varrógépek használatát és a kolangioszkópiát, munkacsoportjával elkezdte az érsebészetet. Sebészeti tevékenysége mellett meghatározó érsebészeti munkássága. Mindkét szakmában szerzett szakorvosi képesítést. A kísérletes érprotetikáról írt értekezése alapján 1970-ben elnyerte az orvostudományok kandidátusa tudományos fokozatot. 1971-ben, a bangladesi polgárháború idején tábori sebészeti részleget vezetett, amely kiküldetéséért Az egészségügy kiváló dolgozója lett. 1973-ban kapott osztályvezető főorvosi kinevezést a dunaújvárosi kórház általános sebészeti osztályára, amelyet 1997-ben történt nyugdíjba vonulásáig vezetett. 1995-ben PhD oklevelet kapott. 1996-ban Pro Sanitate miniszteri dicsérő oklevélben részesült. 1998-ban Dunaújváros vezetése Dunaújváros Egészségügyéért Díjjal ismerte el munkásságát. 2003-ban elnyerte az Érbetegségek című szakfolyóirat szerkesztőbizottsága által alapított Legjobb publikációért díjat, 2011-ben pedig ugyanennek a testületnek a Nagydíját. A Magyar Sebész Társaság jubileumi 100. kongresszusán, 2006-ban, megkapta a Magyar Sebészetért Emlékérmet, amely a magyar sebészet második legmagasabb kitüntetése. 2015-ben az intézmény vezetése Szent Pantaleon Emlék­éremben részesítette. Bartos Gábor 1971-ben két társával magyar tábori kórházat telepített Noakhaliba, a mai Banglades déli részébe. Átélték az 1971. március 24-én kitört polgárháborút és "Bangla Desh" új állam megszületését. Ők voltak talán az egyetlen külföldi orvos csapat, amely a forradalom idején és az új állam kezdetén a bengáliakkal voltak. A magyar orvosok hősies helytállásának 50 éves évfordulója alkalmából Banglades tiszteletbeli konzulja köszöntötte Bartos doktort, aki az országot és a kedves, sokat szenvedett bengáli népet nagyon a szívébe zárta. Bartos Gábor kilencvenéves sebész főorvos. 1971-ben két társával magyar tábori kórházat telepített Noakhaliba, a mai Banglades déli részébe. Átélték az 1971 március 24-én kitört polgárháborút és "Bangla Desh" új állam megszületését. Ők voltak talán az egyetlen külföldi orvos csapat, amely a forradalom idején és az új állam kezdetén a engáliakkal voltak. Ennek 50 éve. Az ország születésnapja és a magyar orvosok hősies helytállásának 50 éves évfordulója alkalmából tiszteletbeli konzulként köszönthettem Bartos Főorvos Urat, aki elmondta, hogy Bangladest és a kedves, sokat szenvedett bengáli népet nagyon a szívébe zárta. Szalay Balázzsal az id. dr. Bartos Gáborról írt könyv bemutatóján. Szalay Balázs kérésére szívesen írta le emlékeit Csornáról 1931. június 19-én születtem a Győri Kórházban. Innét vittek haza szüleim csornai otthonunkba, amely a Laky Döme u. 2. számú házban volt. Édesapám, Dr. Bartos Gábor községi orvos, Édesanyám Kovatsits Mária volt, aki, utánam négy évvel, Éva húgomnak adott életet. Ez volt a mi kis családunk. Első, homályos emlékeim talán három-négyéves koromból származhatnak. Mindenesetre emlékszem egy notesz naptárra, amelyre 1936 volt nyomtatva. Nem tudom, miért emlékszem erre a számra. hiszen akkor még nem tudhattam olvasni. Talán tudtam már a számkép jelentését. 2015. február 6-án, életem 84. évében kezdem el emlékeim megírását. Ez az írás nem lesz folyamatosan összefüggő. Lesznek benne kitérők, egy kis csapongás, de talán mindez nem megy sem az érhetőség, sem az érdekesség rovására. A következőkben gyermek-, ill. serdülőkori, emlékeim egy részét jegyzem fel. Ez a rész lényegében a harmincas évektől kb. az 1945-46-ig terjedő időszakot öleli fel. Erre az időre esik a II. világháború és az első rendszerváltás kezdete. Bár igyekszem az eseményeket a maguk valóságában leírni, mégis kérdéses, hogy mennyire sikerül. Egyrészt azért, mert hála szüleim óvó szárnyainak nem csapott meg igazán a kor brutalitása. Ebben a helyzetben a gyermeki szem mindenben a jót, a játékosságot keresi. Az is korlátozza emlékeimet, hogy Édesanyám visszahúzódó természetét, gátlásosságát örökölve hosszú ideig én is kissé félénk voltam, ha ki kellett lépnem az otthoni környezetből. (Később tudatosan kellett leszoktatnom magam, több-kevesebb sikerrel, erről a rossz tulajdonságomról.). Ráadásul Anyám kívánságára nem járattak óvodába, s így csak később, elemi iskolás koromban kerültem először közösségbe. Olyan társadalmi réteghez tartoztam, amely, legalább is egy ideig, akkor még kevésbé érezte a lakosság többségének napi gondjait. Végül azért, mert tanulmányaim miatt, 1942 és 1955 között, az időm nem kis részét már Csornától távolabb, Sopronban, ill. Pécsett töltöttem. Kezdésként valamit házunk tájáról: A Laky Döme utca és az Andrássy utca sarkán álló emeletes házban laktunk bérlakásban. Az előbbi oldalán a Községháza, az utóbbinál pedig a Katolikus Plébánia állt velünk szemben. A sarokszobából jó kitekintésünk volt a Fő tér, vagyis a Szent István tér északi részére.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!