A XXVI. Szakdolgozók Tudományos Értekezleten a városvezetés nevében Filep Márk önkormányzati képviselő köszöntötte a résztvevőket. Majd dr. Molnár Sándor főigazgató a konferencia rendező intézmény képviseletében megnyitotta a tudományos tanácskozást. - Ugyan sok-sok ismerős arccal találkoztam itt, de még mindig furcsa számomra, hogy nem a kórházi öltözetben látjuk viszont egymást. Örömömre szolgál az is, hogy látok olyanokat is, aki nem a kórházunkban dolgoznak. Mindez azt jelenti, a rendezvény felkeltette az érdeklődésüket és a környékről, régióból, megyéből vagy akár a megyén túlról is eljöttek. Kívánom, hogy a megjelentek töltekezzen szakmailag és a személyes kapcsolataikat is építsék ezen a napon - mondta el dr. Molnár Sándor.

- Az itt megjelentek büszkék lehetnek magukra, amely által a vezetőik is, hiszen végzitek a megerőltető mindennapi munkát egymást segítve - hangsúlyozta Haszonitsné Jánoki Márta, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezet elnöke.