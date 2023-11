Civil kerekasztal a forprofit szférával címmel indított programsorozatot a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. Elsőként Mosonmagyaróváron a Civil Házban gyűltek össze az érdeklődők. Tóth Szilvia HR-szakember, business coach moderálásában Kuti Sándor, az Újjáéledés Alapítvány elnöke, Muráncsik László, a Theatrum Ad Flexum Színházi Egyesület elnöke és Segesvári Zsolt, az Ipartelepi Lakosok Egyesülete elnöke mutatta be a civil szervezetek tevékenységét. A vállalkozói szféra képviselői, Tóth Hajnalka, a Motherson Hungary HR-igazgatója, Kéri Éva, a PG Hungary Kft. ügyvezetője és Tuba Szabolcs, a Rózsa Bútor Kft. ügyvezető-tulajdonosa a cégek adományozói szokásaikról számoltak be. A vállalkozások élen járnak a társadalmi felelősségvállalás terén, és ezt munkatársaik körében is népszerűsítik, például az önkéntesség erősítésével. A cégek képviselői arra is kitértek, milyen területeket támogatnak, hogyan érdemes hozzájuk segítségért fordulni, mit várnak el az adománykérőtől.