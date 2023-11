- Vadásztársaságunk harmadik alkalommal rendezi meg december 27-én a jótékonysági vadászatot. Ennek lényege, hogy a résztvevők által befizetett díjakból, a költségek levonását követően, minél nagyobb összeggel támogathassuk a beteg gyerekek gyógyulását. Számunkra kiemelten fontos ez a mozgalom. Tavaly hozzávetőlegesen egymillió forintot utaltunk át a vármegyei Petz Aladár-kórház gyermekosztálya számára. Minden alkalommal hiánypótló műszerek beszerzéséhez járulunk hozzá az összeggel. A magyar vadásztársadalom ezidáig országszerte 170 millió forintot adományozott a hazai egészségügy számára. Ezzel 23 kórház gyerekosztályát segítette és 150 ezer gyerek gyógyításához járult hozzá. A jótékonysági vadászat mellett egy adományvonal is létesült, aminek a száma: 13613. Így bárkinek egy hívás, vagy sms formájában lehetősége van a program támogatására valamennyi mobilszolgáltatón keresztül - beszélt a nemes kezdeményezésről Vadon László, a Fertőboz és Sopronkövesd közötti területen működő, 22 tagot számláló Aranypatak Vadásztársaság elnöke, a jótékonysági vadászat Győr-Moson-Sopron vármegyei kitüntetettje. A gróf Széchenyi Zsigmond-emlékérmet áldozatos munkájával érdemelte ki, amivel hozzájárult a jótékonysági vadászat vármegyei rendezvényinek sikeréhez. A díjat a Magyar Mezőgazdasági Múzeum dísztermében tartott ünnepségen vehette át. A Széchenyi-emlékérem a vadászati kultúra legértékesebb elismerése.

Vadon László a gróf Széchenyi Zsigmond-emlékérem elismerő oklevelével. Fotó: Szalay Károly

- Életem során igyekeztem értéket teremteni és megállni a helyemet. Mindig is érzékeny voltam a társadalmi problémákra, folyamatosan kezdeményezek karitatív és jótékonysági tevékenységeket. A vadásztársaságunk számára is fontos a társadalmi kapcsolatok ápolása, a vadászat népszerűsítése és társadalmi elfogadottságának növelése. Sokan negatív sztereotípiával azonosítják a vadászokat, pedig rendkívül fontos feladatokat látunk el. A vadak megfigyelése, az állomány egészségi állapotának nyomon követése, a fenntartható vadgazdálkodás, a vadvédelem és a vadkármegelőzés mind, mind a vadásztársaságok kompetenciái közé tartoznak. Gondoljunk csak bele, hogy egy túlszaporodott, kertekbe bemerészkedő állomány mekkora károkat tud okozni a mezőgazdaságnak és a lakosságnak - vette sorra a feladataikat Vadon László, aki eredetileg faipari mérnökként végzett, de sikeres vállalkozóként szerzett széleskörű ismertséget. S, hogy minél jobban elláthassa a vadásztársaság elnöki teendőit, néhány éve elvégezte a vadgazda mérnöki szakot is. Azt mondja, napi szinten egy-két órát tölt a vadásztársaság hivatalos ügyeinek, elnöki teendőinek intézésével, vadászatra ennél jóval kevesebb ideje marad.

Vadon László az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől, Fejes Lászlótól vehette át a díjat. Mellettük dr. Nagy Anikó, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgatója.

- Édesapám erdész volt, én is a természet közelében nőttem fel. A gyermekkoromat gyakorlatilag az erdőben töltöttem, hiszen ott laktunk, távol a településektől. Egyedüli gyerek vagyok így édesanyám minden figyelme rám irányulhatott, mondhatom, boldog fiatalkorom volt. Mint gyerek, hajtóként kezdtem a vadászatot és amikor lehetővé vált, puskára váltottam. Számomra nem a vad elejtése a fontos. A régi, gyakorlott vadászok sok időt töltenek a vad megfigyelésével, mozgásuk követésével, az esetleges beteg egyedek kiszűrésével. Én is ezt szeretem ebben a hobbiban - mondta. Azt is elárulta, számára a vaddisznó elejtése jelenti vadászatilag a legnagyobb élményt. Hozzátette, a magyar erdőkben híresen jó minőségű a vadállomány. Az Aranypatak Vadásztársaság területe apróvadas, a nagyvadak - szarvas, vaddisznó, őz - váltóvadként vannak jelen, mégis sikerült idén három ezüstérmes és három bronzérmes szarvasbikát elejteniük a társaság tagjainak.

Névjegy

Vadon László - Nyírbátorban született 1961-ben, a középiskolát is ott végezte. Egy év katonaság után Sopronban tanult tovább, a faipari mérnöki karon. A diploma megszerzése után itt maradt, megnősült és vállalkozó lett. Sokáig birka tenyésztéssel és fuvarozással foglalkozott, majd vendéglőket nyitott Sopronban. Eredeti diplomája mellé az évek alatt szerzett még vendéglátói, közgazdasági és vadgazda mérnöki diplomát. 1986 óta vállalkozó, több szegmensben kipróbálta magát, volt hogy az alkalmazottainak a száma elérte a 350 főt. Ma már gyerekei viszik tovább vállalkozásainak egy részét. Négy gyermeke és négy unokája van. Hobbija a vadászat, a természetjárás és az utazás.