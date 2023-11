– A vármegyei területfejlesztési pályázati felhívásban arra biztattuk a településeket, hogy merjenek nagyot álmodni, komplex fejlesztésekben gondolkodni. Ennek eredményeként több, összehangolt fejlesztés indul Écsen – jelezte köszöntőjében Németh Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke.

– Településünk fejlődésének szempontjából jelentős nap a mai, hiszen olyan fontos beruházás előtt állunk, mely a jövőben alapjaiban határozza meg Écs arculatát. Településünkön ezidáig hiányzott egy olyan közösségi tér, egy olyan park, mely találkozási és kikapcsolódási lehetőséget biztosít minden écsi lakos számára. Eredményes TOP Plusz pályázatunknak köszönhetően a jövő évben egy közösségi, sportolási lehetőség valósul meg itt a Coop áruház mögötti területen, míg településünk más részein közlekedésbiztonsági és csapadékvízelvezető-hálózat újul meg. Nyertes pályázatunkban több célt tűztünk ki, amelyek mozaikszerűen kapcsolódnak egymáshoz és alapozzák meg jövőbeni fejlesztéseinket – mondta Szabó Norbert polgármester, majd részletesen ismertette a projekt egyes elemeit, amelynek kivitelezési munkáit a Strabag Általános Építő Kft. nyerte el.

– A projekt legfontosabb része egy rendezvény, - közösségi tér kialakítása közvilágítással, füvesített és növények sokaságával beültetett park, 1043 négyzetméter vízelvezetéssel rendelkező térköves rendezvénytér, 250 négyzetméteres járda és térkövezett pihenőhely. A gyermekeknek egy 214 négyzetméteres játszótér épül, valamint füvesített kutyafuttató készül. Ez a rendezvénytér azonban nem csak térkőből és betonból fog állni, hanem a közös élményekből, az összetartozás érzéséből és a közösség erejéből is. Ez a hely nem csak egy tér lesz a kulturális és közösségi eseményeknek, hanem egy olyan hely, ahol a falubeliek találkozhatnak, településünk életének legfontosabb pillanatait együtt élhetik meg és ahol a természettel való kapcsolatunk erősödhet. Ezen rendezvénytér és park egy olyan befektetés a jövőnkbe, mely nem csak mostani generációknak szól, hanem az utánunk következőknek is – szögezte le a polgármester, aki arról is beszélt, hogy a projekt második és nem kevésbé fontos eleme a közlekedésbiztonság fejlesztése a 82-es számú főútvonal és az Écset Pannonhalmával összekötő szintén forgalmas út mentén. – A Tó utca – Fő utca kereszteződése egy újabb, a Tó utcát átszelő gyalogátkelőhellyel bővül, valamint a Tó utca melletti gyalogjárdát teljes hosszában felújítjuk. A Tó utcai buszmegállónál buszöblöt, valamint le- és felszállásra alkalmas peront építünk – részletezte Szabó Norbert.

A beruházás harmadik és szintén nagyon fontos része a csapadékvízelvezetés fejlesztése. A Tó utcai gyalogjárda mellett felújítják a teljes csapadékvízelvezető rendszert, továbbá 200 méter hosszon megújul a Dózsa György utca már kritikus állapotban lévő csapadékvíz-elvezető rendszere és ugyanilyen hosszban az árok melletti gyalogjárda, mely a temető előtt korábban önerőből felújított járdaszakasz folytatása.

– Az elmúlt időszak szélsőséges időjárása ismételten megmutatta, hogy egy jól működő csapadékvíz-elvezető rendszer elengedhetetlen településünk lakóinak és értékeinek védelme és biztonsága érdekében. Az elmúlt években a csapadékvízelvezető rendszer több száz méteren újult meg, jelen pályázatnak köszönhetően további szakaszok kerülnek kiépítésre és továbbra is keressük a lehetőségét rendszerünk önerőből vagy pályázati forrásból történő fejlesztéséhez – indokolta a beruházás szükségességét a polgármester.