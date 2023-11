Külön köszönik a városrészben lakók, hogy Kara Ákos országgyű- lési képviselő közbenjárására meghívásos alapú jelzőlámpás gyalogos-átkelőhely is létesült, hiszen ez nagyobb biztonságot jelent a gyalogos- és kerékpáros-forgalom számára. A képviselő elmondta, hogy személyesen is gyűjti a visszajelzéseket az új megoldásokkal kapcsolatban és a minisztérium szakemberei vizsgálják a felvetéseket. – Jelzés érkezett, hogy egyes közlekedési táblák gátolják a beláthatóságot, egy-két közvilágítási oszlop lámpájának fénye zavaró az autósok számára. A legtöbb jelzés a körforgalmak jelzőlámpáinak működéséről érkezik, mert a lámpák zöld jelzése úgy is értelmezhető, hogy a körforgalomba való behajtásra vonatkozik. Ez az ügy is a szakembereknél van egyelőre. Az új műszaki megoldásokat még minden közlekedőnek tanulnia kell, ezért fokozott figyelemre van szükség.

Madarász István a koroncói polgárőrök vezetője. Véleménye szerint eddig bevált az út. Fotó: Csapó Balázs

Nem sérült azóta senki

Tét szintén növekvő lakosságú település, félúton Győr és Pápa között, mindkét irányba komoly napi forgalmat bonyolít. Bánfi Lajos polgármester azt mondta, az új kétszer kétsávos 83-assal kapcsolatban csak pozitív tapasztalata van. – A településen átmenő forgalom jelentősen visszaesett. Majd 2024-ben lesznek hivatalos forgalomszámlálási adatok, de érzékelhető a forgalomcsökkenés. Kamion, nagy össztömegű jármű is csak célforgalom esetén jár erre. Azt mondja, az út átadása óta nem is történt személyi sérüléssel járó baleset. – Városunk és az egész járás szempontjából óriási dolog, hogy ez elkészült! – tette hozzá.