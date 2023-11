„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház a régió vezető kórháza, és szinte minden területünket érinti az anesztézia, valamint a műtéti szakma. Az aneszteziológiai és műtéti szakasszisztens képzés elindítására azért volt nagy szükségünk, mert színvonalas működésünkhöz kiemelten fontos a megfelelő számú szakember biztosítása” – fogalmazott Csordás Adrienn, az intézmény ápolási igazgatója. Hozzátette, azok az ápolók, akik vállalják a képzést, illetve a műtéti, aneszteziológiai szakasszisztensi tevékenységet, olyan területre kerülhetnek, ahol nagyon hatékonyan, gyorsan és a legmodernebb eszközökkel felvértezve tudnak segíteni a betegeken.

„A műtő egy egészen más világ, merőben különbözik a betegellátó osztályoktól. Az ápoló területeken az egészségügyi dolgozó több betegért felel, ezzel szemben a műtőben egyszerre egy betegre koncentrálunk, méghozzá csapatban. Jól felszerelt műtőben, jól képzelt teammel dolgozhatnak együtt asszisztenseink, nem beszélve arról a sikerélményről, amit egy megmentett élet, az elvégzett sikeres műtét ad” – világította meg ezen hivatások szépségeit az ápolási igazgató.

Csordás Adrienn, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház ápolási igazgatója az intézmény oktatási célú SKILL laboratóriumában. Fotó: Adorján András

Mint mondta, munkatársaikat nemcsak biztatják arra, hogy szerezzenek perioperatív szakirányú képesítést, hanem több eszközzel támogatják is őket ebben. A képzést díjmentesen végezhetik el, ahogy a gyakorlati területet is biztosítja a kórház. Az ápoló a képzés idejére, illetve amíg ügyeletet nem vállal kompenzációs díjban is részesül. Kiemelte, a kórház és a Széchenyi István Egyetem között hosszú ideje szoros a kapcsolat, s az együttműködés a betegellátás magasabb színvonalú ellátását szolgálja. Ez a partnerség az egészségügyi szakember-utánpótlás terén is roppant fontos.

„A hármas együttműködésben megvalósuló képzésben fenntartónk, a Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Kara biztosítja az elméleti oktatás feltételeit, míg a kórház a speciális követelményeknek megfelelő előadókat, valamint a gyakorlati oktatást szakképzési munkaszerződéssel a hallgatóknak. Iskolánk a képzés szervezését, az adminisztrációs hátteret és feltételeket adja” – mondta el Horváth Andrásné, a Széchenyi István Egyetem Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola szakmai igazgatóhelyettese.

Kifejtette, az aneszteziológiai és a műtéti szakasszisztens szakma humánerőforrás-nehézségekkel küzd, nemcsak Győrben, hanem országosan is. Az egyetem, a kórház és az iskola ennek orvoslására indítja el a képzést. „Fontos, hogy mielőbb magas szintű szakmai tudással és megfelelő gyakorlattal rendelkező szakemberek álljanak rendelkezésre ezen a speciális egészségügyi területen, vagyis a műtőkben” – jegyezte meg az igazgatóhelyettes. Hozzátette, a jelentkezés feltételei biztosítják, hogy az előzetes tudás beszámításával viszonylag rövid idő alatt szakmai vizsgát tegyenek a tanulók, és szakmai oklevél birtokában gyakorolhassák hivatásukat.

Az ápoló, illetve diplomás ápoló végzettséggel rendelkező szakembereknek meghirdetett kilenc hónapos képzés elméleti része online és jelenléti oktatással, várhatóan hétvégén, míg a gyakorlati rész szakképzési munkaszerződéssel a győri kórházban zajlik majd. A képzés várhatóan decemberben indul, és államilag elismert szakmai vizsgával zárul, amely szakmai végzettséget igazoló oklevél megszerzését biztosítja. A jelentkezési határidő november 24.; jelentkezni lehet és további információk szerezhetők az egyetem honlapján.