Három éven át „hadakozott” a dénesfai önkormányzat az állammal tizennyolc évvel ezelőtt. A vita tárgya egy „anyaggödör”, illegális szemétlerakó volt a falu határában. A terület állami tulajdonban állt, gondozatlanul, tele veszélyes hulladékkal. A község szerette volna megkapni, a tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) nem adta. Végül több mint egymillió forintot fizetett érte a falu és az elmúlt csaknem húsz évben bebizonyították a helyiek, hogy jó gazdái az ingatlannak. Egy kellemes horgász-szabadidőközpontot alakítottak ki az egykori, háromhektáros szeméttelepen. Takács Lajos polgármester mutatta meg a Kisalföldnek, mit hoztak ki belőle.

– Az állami gazdaság idejében a tavat kavicsbányaként hasznosították, majd maradt állami tulajdonban, tulajdonképpen gazdátlanul – idézte fel a múltat Takács Lajos. – A környékbeliek idehordták a szemetüket, ami között bőven volt veszélyes hulladék is. Nem akartuk már ezt tovább nézni, ezért az államnak egyforintos vételi ajánlatot tettünk. Elutasítottak bennünket. Egy kissé lekezelőek is voltak velünk, ezért az akkori jegyzőnk, dr. Gál László felvette a kesztyűt és megkereste a jogi lehetőségeket. Százezer forint környezetvédelmi bírságot rótt ki például a földalapkezelőre. A vezetői még személyesen is eljöttek hozzánk, megnézték az ingatlant. Kitakaríttatták, a hulladékot elszállíttatták és hosszú huzavona után végül egyezség született. A ráfordított összegért megkaptuk a tulajdonjogot. Valamivel több mint egymillió forintot fizettünk érte 2005-ben.

A képviselő-testület ezután a helyi horgászegyesületnek adta tovább a tavat, a tagság pedig óriási akarattal, lelkesedéssel rendbe tette – mondta Takács Lajos. Bővítették a vízterületet, kotorták a medret, parkosítottak, a növényzetet rendbe hozták. A Magyar Falu Program támogatásával egy faházat is építettek.

– Számos rendezvényt, összejövetelt rendeznek itt, a falunak egy szép, zöld pontját, szabadidőközpontját hozták létre a horgászok. Bebizonyosodott ismét, hogy a helyiek jó gazdái a falujuknak, hiszen egy elvadult, szemetes területen alakították ki ezt a környezetet – jegyezte meg Takács Lajos.