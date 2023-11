A munkálatok magukban foglalták az Öveges-iskola energetikai korszerűsítésének első ütemét, így a nyílászárók részleges cseréjét, épületgépészeti felújításokat, radiátorcseréket, napelemes rendszer kialakítását, padlásfödém-szigetelést, hűtési-fűtési rendszereket. Az alagsori technikaterembe és a mellette lévő szertárba szellőzést építettek be. Több helyiségben történt árnyékolás, burkolatcsere.

A tornaterem aljzatát is kicserélték, az öltözőket korszerűsítették, és számtalan eszköz, labdák, kötél, zsámoly, pad is érkezett. Ezenkívül udvarfelújítás, akadálymentesített lift és mosdó szolgálja az épület korszerű működését.

A tanári székek is újak. A hátsó udvar szebb lesz, annak rendezése még várat magára, de hamarosan meglesz, az oda vásárolt játékok mindenesetre már megérkeztek. A projekt oktatási és informatikai eszközök beszerzését is tartalmazta, így hat interaktív táblát, projektorokat, öt számítógépet.