Az idén első ízben a Magyarok Kenyere Programba bekapcsolódtak a Soproni Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvodájába járó gyerekek is, akik az általuk, az intézmény udvarán termesztett, ollókkal aratott, kézzel kiszemezett magokat ajánlották fel a nemes ügyért. Ez az esemény indította el a NAK és a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karával való közös gondolkodást és munkát, melynek keretében hirdették meg az egyetem gyakorló óvodái és a győri, illetve Győr közvetlen közelében működő egyetemi bázisóvodák számára az I. GYMS Vármegyei Magyarok Kenyere rajzpályázatot, melynek témája: „Hogyan lesz a búzából kenyér?”.

A felhívásra 65 pályamű érkezett, amelyeket kiállítottak a kormányhivatal folyosóján. A rendezvényen díjazták a 10 legjobb rajzot, sőt, 2 különdíj felajánlás is érkezett. Az okleveleket és a díjakat Kissné dr. Zsámboki Réka, a Soproni Egyetem Benedek Elek Padagógiai Kar dékánhelyettese, Horváth Vivien ügyvezető, a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program projektvezetője és Bódi Csaba, a NAK Győr-Moson-Sopron vármegyei alelnöke, a HIPP Kft. ügyvezetője adta át.

A lisztátadó ünnepségen Széles Sándor főispán a gyermekrajzok kapcsán egy frissen született történetet osztott meg a hallgatósággal, amit még az apróságok is érdeklődéssel hallgattak. A kormánymegbízott megemlékezett Szent Erzsébetről is, aki mindig a szegények felé fordult és akin tudott, segített. – Adjátok jó szívvel, amit Isten nektek adott, hogy ti is tudjatok belőle adni – idézte Szent Erzsébet szavait a főispán. – Nekünk felnőtteknek, de a gyerekeknek is ismernünk és tisztelnünk kell nagyjaink életpéldáját, tanítását, amit meg kell ismertetnünk a felnövekvő nemzedékkel, ugyanis a múlt örökségének ereje nélkül nem válhatunk a jövő erősségévé. Ez a liszt adományozás jó példa, a jelen és a jövő erősségévé válhat. Azt kívánom a vármegye gazdatársadalmának hogy, ezt a jó szándékot őrizzék meg és évről évre tegyék nyitott szívvel – zárta gondolatait a főispán.

– A program követendő példája a nemzeti és az emberi összefogásnak a magunk és a jövő nemzedéke számára. Az agrárközösségek és a termelők önzetlen felajánlásának és munkájának köszönhetően az általuk felajánlott gabonából feldolgozásra kerülő liszt a program több, mint tíz éves fennállása alatt hozzájárult nehéz helyzetű embertársaink életének szebbé, könnyebbé tételéhez. Ma azért gyűltünk össze, hogy köszöntsük mindazokat, akik befogadják és nagy örömmel továbbítják a gazdák adományait, ezzel közvetlenül segítve a rászorulókat. Az egyesületek, alapítványok, karitatív és egyházi szervezetek dolgozói a csornai malomban megőrölt búzából készült liszttel, illetve az abból elkészített meleg étellel járulnak hozzá nélkülöző családok mindennapjaihoz – mondta dr. Bónáné dr. Németh Katalin Klára, Csorna polgármestere.

– Szeretném még egyszer megköszönni minden egyes gazdának és adakozónak, itt Győr-Moson-Sopron vármegyében és mindenütt a Kárpát-medencében, hogy adományával gondolt nemzettársára, a rászorulókra, hogy együtt írhatjuk a jövőt a jelenben, hogy együtt építhetjük azt a békét, amely „igazságosság, szolidaritás és szeretet”, ahogy szent II. János Pál pápa fogalmazott – mondta Németh Gergely, a NAK Győr-Moson-Sopron vármegyei elnöke.

Az ünnepségen a csornai Szociális és Gyermekjóléti Központ, a mosonmagyaróvári Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium, a győri Szent Angéla Otthon, a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet, a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ, a Csornai Premontrei Apátság, a Szent Norbert Idősek Otthona, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csornai Szervezete, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kirendeltsége, a Família Nagycsaládosok Egyesülete, a Győri Egyházmegyei Karitász, a Szentlélek Templom- és Otthonfenntartó Alapítvány, a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, a Csornai Margit Kórház, a GYMS Vármegyei Vöröskereszt Csorna-Kapuvár Területi Szervezete képviselője vette át az adományt.

– Az egyesület tagsága az elmúlt évben jelentősen megnövekedett, több mint 320 család a közösségünk ragja. Azt látjuk, hogy a rezsi és az élelmiszer árak növekedésével, bizonyos munkahelyek megszűnésével főleg a Győrtől távolabb lévő településeken megnőtt azok száma, akik mélyszegénységbe kerültek és segítségre szorulnak. Mi a lisztadományból első körben őket támogatjuk. Az adományként érkezett liszt 25 kilogrammos zsákokban érkezett, már ki is szállítottuk, ami nagyon jól jön a mindennapokhoz, de főként így Karácsony előtt a családoknak – mondta Gyertyás János, a Familia Nagycsaládosok Egyesülete elnöke.

A „Hogyan lesz a búzából kenyér?” című rajzpályázat nyerteseit díjazták az ünnepségen. Fotó: Csapó Balázs

A rajzpályázat első 12 helyezettje

Magyar Kincső – Sün Balázs Óvoda - Győr

Payrits Ádám – SOE Lewinszky Anna – Gyakorló óvoda

Demsa Zorka – Simonyi Károly Óvoda -Egyházasfalu

Dinya Léna Hanna– Tárogató óvoda -Győr

Bognár Júlia Otília – Rábatamási óvoda

Horváth Kristóf – Tálentum Reformátos óvoda – Mezőörs

Nagy Maja – Rábacsanak

Hegyi Mira – Szil Mesevár Körz. óvoda – Vági tagóvoda

Szűcs Dávid – SOE Lewinszky Anna

Banasák Eszter – Péri Vadvirág óvoda

Különdíj: Tóth Emili - – SOE Lewinszky Anna

Különdíj: Gábor Luca - Csorna – II. Rák.F. RK. óvoda